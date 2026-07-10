George MacKay a Wimbledon con l’eleganza Brunello Cucinelli

Attore britannico veste la collezione uomo Primavera Estate 2026

George MacKay tra gli ospiti della dodicesima giornata

La dodicesima giornata dei Campionati di Wimbledon 2026 ha visto la presenza dell’attore britannico George MacKay, fotografato sugli spalti dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra venerdì 10 luglio. L’interprete, noto per le sue interpretazioni cinematografiche, ha partecipato all’appuntamento sportivo confermando il forte legame tra il torneo londinese e il mondo della moda internazionale.

Wimbledon rappresenta da sempre uno degli eventi più prestigiosi del calendario sportivo mondiale, ma anche un palcoscenico privilegiato per lo stile maschile e femminile. Oltre alle sfide sul campo, l’attenzione di fotografi e appassionati si concentra infatti anche sugli ospiti presenti nel Royal Box e nelle tribune più esclusive, dove eleganza e sartorialità costituiscono parte integrante della tradizione del torneo.

Il look firmato Brunello Cucinelli

Per l’occasione George MacKay ha scelto un total look della Collezione Uomo Primavera/Estate 2026 di Brunello Cucinelli, caratterizzato da un equilibrio tra classicismo e materiali leggeri, particolarmente adatti alla stagione estiva e al contesto dell’evento londinese.

L’attore ha indossato una giacca un petto e mezzo realizzata in gabardine di seta e lino delavé, abbinata a pantaloni con doppia pince in tessuto chevron. Il completo è stato completato da una camicia in twill con colletto button-down, impreziosita da una cravatta regimental in seta e cotone.

A rifinire l’insieme sono stati una pochette coordinata, una cintura in pelle scamosciata e un paio di penny loafer realizzati in vitello intrecciato e vitello lucido, elementi che richiamano l’artigianalità e l’estetica della maison umbra.

Eleganza discreta in perfetto stile Wimbledon

L’outfit scelto da George MacKay interpreta pienamente il codice estetico associato a Wimbledon, dove il pubblico, pur non essendo soggetto a un rigido regolamento sull’abbigliamento come gli atleti, privilegia tradizionalmente capi sartoriali, tessuti naturali e tonalità sobrie.

L’impiego di lino e seta, unito a lavorazioni leggere e costruzioni morbide, risponde perfettamente alle esigenze di un appuntamento estivo all’aperto, mantenendo al tempo stesso un’immagine raffinata. Negli ultimi anni il torneo londinese è diventato anche una vetrina internazionale per le principali maison del lusso, con numerosi attori, musicisti e personalità dello spettacolo che scelgono Wimbledon per presentare interpretazioni contemporanee dello stile British.

Moda e sport continuano a dialogare

La presenza di George MacKay conferma ancora una volta il ruolo di Wimbledon come punto d’incontro tra sport, spettacolo e alta moda. L’All England Lawn Tennis and Croquet Club continua infatti a rappresentare uno degli scenari più prestigiosi per osservare le tendenze del menswear contemporaneo, dove il tailoring italiano trova spazio accanto alla tradizione britannica.

La scelta della Collezione Uomo Primavera/Estate 2026 di Brunello Cucinelli sottolinea una proposta stilistica basata su materiali pregiati, linee essenziali e una ricercata semplicità, caratteristiche che ben si inseriscono nell’atmosfera del torneo londinese.

Durante la dodicesima giornata di Wimbledon 2026, l’attore britannico ha così unito eleganza classica e contemporaneità, proponendo un look coerente con il contesto dell’evento e con la filosofia stilistica della maison italiana, confermando come il celebre torneo non sia soltanto uno degli appuntamenti più importanti del tennis mondiale, ma anche uno dei principali riferimenti internazionali per l’eleganza maschile estiva.