Tregua del maltempo, torna l’alta pressione con temperature oltre i 30 gradi

Oggi maltempo al sud, bello altrove

Nella mattinata odierna si sono susseguiti dei rovesci anche di forte intensità in alcuni settori delle regioni meridionali come Calabria, Sicilia, ma anche Puglia centro-meridionale. Ciò a causa di flussi umidi e instabili attivi nel basso Mediterraneo e precisamente nel mar Jonio, con i settori jonici inevitabilmente più colpiti e interessati da questa perturbazione. Altrove invece le condizioni atmosferiche si sono dimostrate nettamente migliori, con cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi e un aumento generale delle temperature.

Instabilità residua domani 12 settembre

Per quanto riguarda invece la giornata di domani giovedì 12 settembre, nonostante la rimonta anticiclonica di origine azzorriana dovrebbe iniziare a fare sul serio, non mancherà dell’instabilità residua dovuta a dei flussi umidi ancora attivi provenienti dalla penisola balcanica, sui settori costieri adriatici e jonici della Puglia. In particolare i rovesci potranno colpire queste zone tra la mattinata e il pomeriggio di domani, con scarsa attività elettrica se non del tutto assente. I fenomeni risulteranno perlopiù deboli o di moderata intensità.

Migliora a partire da venerdì 13

A partire dalla giornata di venerdì 13 settembre le condizioni meteo miglioreranno ancora per il sud, con la nuvolosità che comunque continua a persistere in molte zone delle regioni meridionali, ma sarà totalmente innocua e priva di precipitazioni. Le temperature risulteranno ovunque in generale rialzo su valori termici anche sopra la media del periodo di qualche grado, con il clima che rimarrà comunque gradevole.