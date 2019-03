Previsioni meteo, nuvoloso martedì in Umbria, temperature in diminuzione

TEMPO PREVISTO PER DOMANI: NORD – cielo sereno o poco nuvoloso con aumento delle velature in serata sui settori occidentali e qualche addensamento nuvoloso più consistente su Friuli Venezia Giulia.

CENTRO E SARDEGNA – annuvolamenti estesi su tutte le aree peninsulari, piu’ compatti su Toscana, Lazio ed Umbria. Nel corso del pomeriggio generale miglioramento con cielo in prevalenza sereno salvo locali annuvolamenti sulle aree appenniniche toscane.

SUD E SICILIA – nubi compatte su Campania, aree interne di Molise e sul settore tirrenico di Basilicata e Calabria; sereno o al piu’ velato sulle altre aree. Miglioramento atteso nel pomeriggio con cielo sereno su tutto il comparto peninsulare e transito di nubi poco significative sull’ isola.

TEMPERATURE: minime in diminuzione su Lombardia, Trentino Alto Adige e restanti aree alpine e prealpine; in aumento sul resto della penisola; massime in diminuzione sulle aree alpine, Romagna, alta Toscana, Sardegna settentrionale, Marche ed Abruzzo; in aumento sul resto del nord, Sicilia, Calabria e Puglia centromeridionale; stazionarie altrove.

VENTI: da deboli a moderati dai quadranti occidentali con locali rinforzi sulla dorsale appenninica.

MARI: da molto mosso ad agitato a largo il mar Ligure ma con moto ondoso in attenuazione; molto mosso il Tirreno settentrionale; da poco mossi a mossi i restanti bacini.