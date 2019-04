Piove sull’Appennino in Umbria temperature in rialzo, previsioni meteo

MERCOLEDI” 1 MAGGIO Al Nord soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche isolato piovasco o temporale su basso Veneto, Friuli e Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 19 e 23. Al Centro prevale il sole al mattino, pomeriggio con piovaschi e temporali lungo l” Appennino, localmente fin su litorale laziale. Temperature in rialzo, massime tra 17 e 20. Al Sud sole al mattino salvo disturbi in Sicilia. Pomeriggio instabile sulle interne piogge e temporali in locale sconfinamento alle coste. Temperature stabili, massime tra 15 e 18.

GIOVEDI” 2 MAGGIO Al Nord al mattino stabile e soleggiato, peggiora dal pomeriggio a partire dal Nord-Ovest con rovesci e temporali entro sera. Temperature in lieve calo, massime tra 18 e 22. Al Centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo annuvolamento diurno lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili, massime tra 17 e 21. Al Sud tempo buono nel complesso, salvo locale instabilità nelle ore pomeridiane sui rilievi della Calabria e sul Salento. Temperature senza variazioni, massime tra 16 e 20.

VENERDI” 3 MAGGIO Al Nord diffuse condizioni di maltempo con piogge e temporali, localmente con grandinate. Neve sulle Alpi in calo per la sera a 1600m. Temperature in calo, massime tra 13 e 18. Al Centro peggiora su Toscana, Umbria e Marche con piogge e temporali, maggiore variabilità altrove ma peggiora entro sera. Temperature in calo, massime tra 14 e 19. Al Sud peggiora su Sicilia e Calabria con piogge e rovesci, buono o discreto altrove con peggioramento a fine giornata. Temperature in lieve rialzo, massime tra 18 e 21.