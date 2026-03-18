Quadrilatero firmati protocolli legalità per nuove opere

Futuro delle professioni sanitarie al centro degli Stati generali FNO TSRM e PSTRP ROMA (ITALPRESS) – Avviare un confronto aperto con il Governo, il Parlamento e le Regioni sulla Legge delega sul riordino delle professioni sanitarie. Questo l’obiettivo degli Stati generali della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO TSRM e PSTRP), tenutisi sabato scorso a Roma.‘Con il DDL sulle professioni […]

Venezia e l’origine della democrazia americana in un libro di Vicinanza ROMA (ITALPRESS) – Prima che ci fosse la Costituzione americana, c’era Venezia. Prima dei Padri Fondatori, c’era la Serenissima e un uomo, Filippo Mazzei, lega con una sorta di filo invisibile il Canal Grande alla Casa Bianca. Da questo assunto prende spunto il libro “La Costituzione americana? E’ nata a Venezia” di Giancarmine Vicinanza, pubblicato […]

Referendum, Nordio “Separazione delle carriere una garanzia per i cittadini” ROMA (ITALPRESS) – “La separazione delle carriere” di giudici e pubblici ministeri “è una garanzia per tutti i cittadini”, “distinguere nettamente i ruoli significa rendere il giudice realmente terzo e imparziale”. Lo afferma in un’intervista all’agenzia Italpress il ministro della Giustizia Carlo Nordio, in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. Perchè è […]

Stamperia clandestina scoperta nel Napoletano, un arresto NAPOLI (ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli, a Torre Annunziata, hanno individuato un immobile adibito a stamperia clandestina, dove sono state rinvenute e sequestrate banconote false per un valore di oltre 2.8 milioni di euro, ologrammi per tagli da 50 e 100 euro, clichè, telai, un pc con […]

Arrestato esponente di spicco del clan mafioso Mazzei, era ricercato CATANIA (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un esponente del clan Mazzei di Catania, condannato in via definitiva a 13 anni e 10 mesi di reclusione per associazione mafiosa ed altri reati. L’uomo, contestualmente alla pronuncia della sentenza di condanna, risalente all’8 gennaio scorso, ed all’emissione dell’ordine di esecuzione da parte […]

Iran attacca con droni ambasciata Usa a Baghdad ROMA (ITALPRESS) – Un attacco con drone ha preso di mira, la notte scorsa, l’ambasciata Usa a Baghdad, secondo quanto riferito da fonti della sicurezza e da testimoni. Un drone, secondo alcune fonti, avrebbe colpito direttamente l’ambasciata. Non è stato specificato se ci siano stati danni. Il drone, sempre secondo altre fonti, sarebbe caduto vicino […]

Assegnata a tavolino al Marocco la Coppa d’Africa 2025 Accolto il ricorso dei padroni di casa, sconfitti in finale dal Senegal dopo i supplementari

Nessun ribaltone tra ManCity e Real Madrid, Blancos ai quarti di Champions Gli spagnoli vincono 2-1 in terra inglese con una doppietta di Vinicius, di Haaland la rete per i padroni di casa

Tutto facile per il Psg, Chelsea ko 3-0 e francesi ai quarti di Champions Transalpini superiori anche nel ritorno degli ottavi, gol di Kvaratskehlia, Barcola e Mayulu