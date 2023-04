Istruzione Scienze Politiche - Perugia Map

Riforma psichiatrica e psichiatria di comunità”, con Prof. John Foot

Mercoledì 19 aprile 2023, alle ore 16.30, nell’Aula 1 del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia si terrà il seminario “Riforma psichiatrica e psichiatria di comunità”.

Potrà essere seguito anche sulla piattaforma Teams: tutte le informazioni all’ indirizzo https://scipol.unipg.it/home/eventi/2392-riforma-psichiatrica-e-psichiatria-di-comunita-19-apr-ore-16-30

“Si tratta di un’importante occasione per discutere del contributo che la pionieristica esperienza umbra e perugina, iniziata già alla metà degli anni ’60, diede alla rivoluzione della psichiatria in Italia” sottolinea Alessandra Pioggia, docente di Diritto amministrativo di UniPg e studiosa di organizzazione sanitaria.

La Prof.ssa Pioggia parlerà del tema dell’incontro tre importanti studiosi che, a diverso titolo, si occupano del tema oggetto dell’incontro.

A cominciare da Franco Scotti, un protagonista di quella importante vicenda, che di recente ha ricostruito parte di quell’esperienza nel volume “Nascita ed evoluzione della psichiatria di comunità in Umbria”, edito con Morlacchi nel 2021, del quale si discuterà in occasione del seminario.

Ci sarà poi Marco Grignani, uno degli attori della psichiatria attuale in Umbria, Direttore del Dipartimento di salute mentale dell’Azienda Usl Umbria 1.

Infine l’intervento di un importante storico di questa vicenda, John Foot, docente di Storia contemporanea italiana alla University of Bristol, che ha scritto uno dei più importanti libri su tale tema, “La Repubblica dei matti”, edito nel 2014 da Feltrinelli.

Il lavoro di Foot è di grande rilievo: contiene, infatti, una ricostruzione accurata della vicenda perugina, che lo storico britannico definisce “L’esempio perfetto”, ricordando come “Dal 1965 Perugia fu sede di un movimento per la riforma della sanità mentale tra i più efficaci in Italia e forse nel mondo. Una coalizione fra amministratori, infermieri, pazienti e psichiatri riuscì non soltanto a riformare il gigantesco sistema manicomiale della città, ma anche a costruire alternative per sostituirlo sull’intero territorio dell’Umbria” (J. Foot, La Repubblica dei matti, Feltrinelli 2014, pag. 179).

L’incontro si svolge nel quadro de “I Dialoghi di Scienze Politiche”, un ciclo di seminari pensati e proposti da uno o più docenti del Dipartimento e che si svolgono il mercoledì pomeriggio, quando la normale attività didattica è appositamente sospesa.

I seminari, tenuti da docenti interni e esterni al Dipartimento, affrontano, in una prospettiva marcatamente interdisciplinare, alcuni temi classici delle scienze politiche e si propongono come occasioni di confronto fra docenti, studenti e studentesse, ospiti e tutti gli interessati sui temi dettati dall’attualità politica e come momenti di riflessione sulle principali aree di crisi e di conflitto.

L’incontro sarà seguibile anche da remoto attraverso la piattaforma Team al link:

Il giorno successivo, giovedì 20 aprile 2023, alle ore 8.45, in aula 1, studenti e studentesse, dottorandi e dottorande del Dipartimento di Scienze Politiche discuteranno con John Foot e con il Prof. Loreto di Nucci, dell’ultimo libro di Foot: Gli anni neri. Ascesa e caduta del Fascismo, Laterza, 2022.

I relatori

John Foot è uno storico britannico. Insegna Storia contemporanea italiana alla University of Bristol. Il suo ultimo libro uscito in Italia è Gli anni neri. Ascesa e caduta del Fascismo (Laterza 2022).

Si è occupato della storia della riforma psichiatrica in Italia, con un importante libro tradotto anche in Italiano: La repubblica dei matti, Franco Basaglia e la psichiatria radicale in Italia 1961-1978, Feltrinelli, 2014, in cui per la prima volta viene ricostruita in maniera completa anche la pionieristica esperienza del territorio perugino ed Umbro.

Ha scritto importanti libri sulla storia italiana, alcuni dei quali pubblicati anche in italiano, fra di essi: Fratture d’Italia da Caporetto al G8 di Genova. La memoria divisa del Paese, Rizzoli, 2002; Milano dopo il miracolo. Biografia di una città, Feltrinelli, 2015; l’Italia e le sue storie 1945-2019, Laterza, 2019.

Si è occupato di storia dello sport in Italia con libri sul calcio (Calcio. Storia dello sport che ha fatto l’Italia 1898-2010, Rizzoli 2010) e sul giro d’Italia (Pedalare! La grande avventura del ciclismo italiano, Rizzoli, 2011).

Scrive per Internazionale (https://www.internazionale.it/tag/autori/john-foot) e per The Guardian (https://www.theguardian.com/profile/john-foot)

Franco Scotti, laureato e specializzato a Roma, nel 1967 diventa Psichiatra presso l’Ospedale neuropsichiatrico provinciale di Perugia. Partecipa, così, al processo di rinnovamento dell’assistenza psichiatrica in Umbria, dalle sue prime fasi di sviluppo, fino alla chiusura definitiva dell’Ospedale psichiatrico contribuendo alla costruzione della rete dei servizi di salute mentale di territorio. Nel febbraio 1970 ha organizzato il primo Centro di igiene mentale di Perugia.

Ulteriori informazioni: https://www.edizioniculturasalute.com/wp-content/uploads/2021/02/curriculum-_scotti.pdf

E’ autore di numerosi scritti sul tema e da ultimo di Nascita ed evoluzione di una psichiatria di comunità in Umbria, Morlacchi, 2021.

Marco Grignani è direttore del Dipartimento Salute Mentale Azienda Usl Umbria 1.