Il sindaco saluta il comandante Tomassini in partenza

11 Settembre 2025 Tommaso Benedetti InEvidenza, Istituzioni 0
Il sindaco saluta il comandante Tomassini in partenza

Riconoscimenti e ringraziamenti per il servizio svolto

La residenza municipale di Città di Castello ha ospitato un incontro istituzionale tra il sindaco Luca Secondi e il comandante provinciale della Guardia di Finanza, generale Carlo Tomassini, in occasione della prossima partenza del militare per un incarico nelle Marche, come riportato dalla fonte comunale. Durante il colloquio, il primo cittadino ha espresso gratitudine e riconoscenza per l’impegno e la dedizione dimostrati dal generale nel corso della sua permanenza in Umbria, sottolineando l’importanza delle sinergie sviluppate tra le istituzioni e il corpo per la promozione della legalità.

Secondi ha inoltre ricordato la costante presenza di Tomassini agli eventi culturali e sociali della comunità, evidenziando come il comandante abbia sempre sostenuto le iniziative locali in collaborazione con le altre forze dell’ordine. In segno di apprezzamento, il sindaco ha consegnato al generale una targa ufficiale, sottolineando l’impatto positivo del suo lavoro sul territorio.

Carlo Tomassini, originario dell’Umbria e titolato presso la Scuola di polizia tributaria di Roma, vanta un’esperienza consolidata sia in incarichi operativi sia di Stato maggiore. La sua carriera comprende attività di verifica fiscale, ispettive antiriciclaggio, investigazioni in materia di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e antifalsificazione monetaria, secondo quanto riferito dalla fonte comunale.

Al termine della cerimonia, il generale ha espresso parole di ringraziamento al sindaco Secondi, accompagnato dalla comandante della compagnia della Guardia di Finanza di Città di Castello, capitano Claudia Mossali, per l’accoglienza cordiale e l’attenzione dimostrata nei confronti del corpo e della comunità.

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