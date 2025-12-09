Una serata con il Camep tra premi, ospiti e nuovi progetti

Nuovo direttivo e grandi eventi in arrivo nel 2026

di RitaPaltracca



Il Camep club perugino di auto e moto d’epoca federato ASI, ha chiuso l’anno in corso con una conviviale partecipata presso Hotel Giò Jazz Area di Perugia, trasformando l’evento in prossimità delle festività natalizie in un momento di comunità. L’appuntamento ha riunito soci, dirigenti, personalità istituzionali e amici del mondo motoristico, in un clima di convivialità che ha confermato la vitalità del sodalizio.

Il presidente Ugo Amodeo ha guidato la serata, sottolineando il valore del club come motore culturale e sportivo per la città di Perugia e della regione Umbria. Attorno ai tavoli si sono ritrovati i presidenti anche degli altri club umbri, giornalisti, sponsor, rappresentanti delle istituzioni e numerosi soci accompagnati dalle rispettive famiglie. La presenza femminile, in particolare delle mogli dei consiglieri più impegnati negli svariati eventi, sono state omaggiate da doni simbolici segno dell’amicizia e dell’attenzione che il club offre. Tra gli ospiti di rilievo, era presente l’assessore comunale allo sport e mobilità Pierluigi Vossi che ha rimarcato l’importanza di un club che non si limita a custodire la memoria motoristica, ma che genera eventi capaci di attrarre turismo e diffondere cultura. Accanto a lui, il generale Pietro Romano, comandante della SLEE, Scuola Lingue Estere dell’Esercito, il presidente dell’ACI Perugia Ruggero Campi, Cristiana Mencaroni del Museo della Perugina, Bruno Buitoni, Giampiero Garzi autore del messaggio grafico che ogni anno accompagna la Coppa della Perugina, simbolo di continuità e creatività, Emanuela Palmieri, Dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “Bernardino di Betto” di Perugia e altri protagonisti della vita cittadina hanno portato il loro saluto.

La serata ha avuto anche un forte momento celebrativo con le premiazioni del campionato sociale auto: l’equipaggio Narducci–Spalazzi–Caproni ha conquistato il primo posto, seguito da Cicchi–Chiavini e da Paciotti–Cacioppolini. Un riconoscimento speciale è andato a Francesco Paoletti e Anna Boatelli per la loro costante partecipazione alle manifestazioni, dentro e fuori regione, portando alto il nome del Camep. Non sono mancati i premi tecnici: le targhe Oro per auto e moto sono state consegnate dai commissari Filippo Marcacci e Nevio Dottorini, a testimonianza della qualità e della passione dei soci. Omaggi originali, come gli orologi da parete, realizzati da Fausto Peoli su sterzi e dischi-frizione, dando un tocco artistico.

Il direttivo del club si è rinnovato con l’ingresso di nuove figure: Paoletti e Alessandro Stentella sono stati nominati vicepresidenti, mentre Riccardo Paglicci Reattelli assume il ruolo di tesoriere e Piero Pianigiani quello di segretario generale. Una squadra motivata e appassionata che affianca il presidente Amodeo nella gestione delle attività e nella pianificazione degli eventi futuri.

Lo sguardo è già rivolto al 2026, con due appuntamenti di grande rilievo: la tradizionale Befana del Vigile con l’iniziativa di solidarietà a favore del Comando della Municpale di Perugia, la Coppa della Perugina, manifestazione storica che unisce sport, cultura e turismo. Entrambi gli eventi rappresentano il cuore pulsante dell’impegno del Camep, capace di coniugare la passione per i motori con la responsabilità sociale.

La serata ha dunque segnato non solo la chiusura di un anno ricco di attività, ma anche l’apertura di una nuova stagione di entusiasmo, confermando come una realtà sa unire tradizione e innovazione, memoria e futuro, con la forza di una comunità che vive i motori non solo come passione, ma come strumento di aggregazione e crescita culturale. Il Camep chiude così il 2025 con un bilancio positivo e guarda al 2026 con energia rinnovata, pronto a scrivere altre nuove pagine di storia motoristica per appassionati e curiosi a Perugia, all’Umbria e al mondo intero.