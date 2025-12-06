Perugia inaugura il Laboratorio dei Sogni con magia e scienza

Children House accoglie famiglie con giochi, esperimenti e fantasia

Il Centro Camerale Galeazzo Alessi (Via Mazzini), ha aperto le porte al nuovo “Laboratorio dei Sogni di Babbo Natale”, un percorso ideato dalla Fondazione POST – Museo della Scienza per trasformare il periodo natalizio in un’esperienza educativa e coinvolgente. L’inaugurazione ha visto la partecipazione del presidente Emidio Albertini, dei consiglieri Beatrice Castellani, Elisa Terrosi e Giacomo Giorgi, insieme al personale del POST. Presenti anche gli assessori comunali Andrea Stafisso e Francesca Tizi e i consiglieri Laura Tanci, Riccardo Vescovo e Lorenzo Mazzanti, a testimonianza del sostegno istituzionale verso iniziative che uniscono cultura e divulgazione scientifica.

Il Laboratorio dei Sogni è stato concepito come uno spazio dove scienza e immaginazione si fondono, offrendo a bambini e famiglie attività interattive ogni fine settimana dal 6 al 28 dicembre. I laboratori sperimentali permettono ai più piccoli di avvicinarsi al mondo della ricerca attraverso il gioco, stimolando curiosità e creatività. L’iniziativa si arricchisce con l’esposizione del Museo del Gioco e del Giocattolo, che propone un viaggio nel tempo tra i giocattoli di ieri, e con la presenza di Babbo Natale, pronto ad accogliere i bambini e raccogliere le loro letterine. A completare il programma ci sono attività ludiche curate da FairLab, pensate per rendere ogni incontro un momento di festa e apprendimento. Nel suo intervento inaugurale, Albertini ha sottolineato il valore sociale dell’iniziativa: “Il Laboratorio dei Sogni dimostra che scienza e fantasia possono convivere, regalando momenti di felicità condivisa. Sognare è ancora il modo migliore per guardare avanti con fiducia”.

L’assessore Stafisso ha ribadito l’importanza di uno spazio dedicato ai più piccoli nel cuore del Natale perugino: “Abbiamo voluto creare un luogo dove respirare la magia delle feste, con laboratori e attività che ogni weekend dalle 16 alle 19 offriranno alla città un’occasione di gioco e scoperta”.

I consiglieri Vescovo e Tanci hanno espresso soddisfazione per l’allestimento della Children House, definendolo un ambiente accogliente e festoso, capace di mettere al centro bambini e famiglie. “Questa amministrazione – hanno dichiarato – dimostra attenzione verso i più piccoli, offrendo loro un’esperienza che arricchisce la comunità”.

Il percorso inaugurato è un progetto che valorizza la scienza come strumento di inclusione e crescita. Ogni laboratorio è pensato per stimolare la curiosità, incoraggiare la collaborazione e trasformare la conoscenza in gioco. La presenza di Babbo Natale aggiunge un elemento di magia che rende l’esperienza indimenticabile, mentre l’esposizione del Museo del Giocattolo invita a riflettere sul valore culturale dei giochi di un tempo.

La Children House diventa così un punto di riferimento per famiglie e scuole, un luogo dove la tradizione natalizia si intreccia con la divulgazione scientifica. L’iniziativa rafforza il ruolo della Fondazione POST come promotrice di progetti che uniscono educazione e intrattenimento, contribuendo a rendere Perugia una città capace di offrire esperienze innovative e inclusive. Il Laboratorio dei Sogni di Babbo Natale si candida a diventare un appuntamento fisso del calendario natalizio, capace di crescere e rinnovarsi ogni anno.