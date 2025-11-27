Umbria seconda in Italia per caccia agli sconti digitali

Indice Black Friday 2025 conferma interesse su tecnologia e e-commerce

L’Umbria emerge come protagonista del Black Friday 2025, posizionandosi al secondo posto nella classifica nazionale stilata da Casinos.com attraverso l’Indice del Black Friday (IBF). Con un punteggio di 87,8 su 100, la regione si colloca subito dietro le Marche, confermandosi tra le più attive nella ricerca di offerte e promozioni online.

L’indicatore, costruito sui dati di Google Trends degli ultimi cinque anni, misura l’intensità dell’interesse digitale su quattro query chiave: “sconti black friday”, “black friday amazon”, “black friday zara” e “iphone black friday”. L’Umbria mostra valori particolarmente elevati su tre di queste: 97/100 per “sconti black friday”, 95/100 per “iphone black friday” e 84/100 per “black friday amazon”. Più contenuto l’interesse per la moda fast fashion, con 69/100 su “black friday zara”.

Il profilo regionale evidenzia una comunità digitale organizzata, che vive il Black Friday come occasione di pianificazione e non solo come caccia all’affare dell’ultimo minuto. La propensione verso tecnologia ed e-commerce si riflette tanto nei centri urbani quanto nelle aree provinciali, dove il canale online integra sempre più l’offerta dei negozi fisici.

A livello nazionale, la Black Friday Survey 2025 di PwC segnala che l’84% degli italiani intende partecipare agli acquisti, con una spesa media di 246 euro, in aumento rispetto al 2024. La fascia prevalente si colloca tra 101 e 250 euro, confermando un approccio razionale e programmato, spesso legato anche alle spese natalizie.

La metodologia dell’IBF prevede una ponderazione dei volumi di ricerca: 35% “sconti black friday”, 25% “black friday amazon”, 20% “black friday zara” e 20% “iphone black friday”. Il risultato è uno score unico per ciascuna regione, utile a misurare l’intensità dell’interesse digitale verso sconti, moda e tecnologia.

In questo scenario, l’Umbria si distingue per una “fame” di sconti consapevole e strutturata: gli utenti monitorano prezzi e promozioni su più piattaforme, combinando moda e tecnologia, con un comportamento che riflette una crescente familiarità con lo shopping digitale.