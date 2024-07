Traffico Intenso nel Primo Weekend di Partenze Estive

Traffico Intenso nel Primo Weekend – Il primo grande weekend di partenze estive si avvia alla conclusione, con un aumento significativo dei flussi veicolari sulla rete stradale e autostradale di Anas (Gruppo FS Italiane). Le previsioni sull’aumento del traffico sono state rispettate, con un incremento del 9% rispetto alla giornata precedente, concentrato principalmente nelle ore diurne tra le 8:00 e le 18:00.

Durante il fine settimana, sono stati registrati oltre 2,3 milioni di transiti sulla autostrada A2 “Autostrada del Mediterraneo” e 2,2 milioni lungo i mille km della statale 16 “Adriatica”. Il flusso veicolare è risultato particolarmente intenso lungo il tratto nord, con passaggi che arrivano a 246 mila nella tratta salernitana tra Pontecagnano e Faiano. Il tratto pugliese della statale 16 si conferma il più trafficato, con oltre 300 mila transiti a Bari.

Sulla costa Tirrenica, sono stati registrati oltre 800 mila transiti lungo la statale 1 “Aurelia”, con un picco di 103 mila a Fiumicino, in prossimità di Roma. Oltre 680 mila i veicoli di passaggio lungo la statale 148 “Pontina” e 533 mila sulla statale 18 “Tirrenia inferiore”. Lungo la costa Tirrenica della Campania, sulla SS7 “Quater”, si segnalano i 102 mila transiti registrati presso Castel Volturno (CE), ed i 132 mila presso Giugliano in Campania (NA). Lungo la dorsale appenninica della E45 sono stati 59 mila i transiti registrati all’altezza di San Gemini (TR), 92 mila presso Perugia, 60 mila a Mercato Saraceno (FC) e 37 mila presso Ravenna.

Lungo la costa Jonica, sono stati registrati oltre un milione di transiti lungo i 500 km della Strada Statale 106, con un picco di 69 mila transiti presso Reggio di Calabria. In Sardegna sulla statale 131 “Carlo Felice” il picco di transiti stati registrati è 93 mila all’altezza Monastir (SU).

Per la situazione dei cantieri inamovibili, Anas invita i viaggiatori a consultare prima di partire la pagina Esodo estivo del sito stradeanas.it. La presenza su strada di Anas è di circa 2.500 risorse in turnazione, costituite da personale tecnico e di esercizio, oltre al personale delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale che assicurano il monitoraggio del traffico in tempo reale h 24.

Per un viaggio informato, le notizie su esodo estivo e viabilità sono disponibili ai link https://www.stradeanas.it/it/esodoestivo e www.stradeanas.it/infotraffico e attraverso i canali social corporate (Facebook.com/stradeanas e gli account X @stradeanas, @VAIstradeanas e @clientiAnas) seguendo l’hashtag #esodoestivo2024. Anas ricorda le campagne di prevenzione per la sicurezza stradale “Quando guidi, Guida e Basta”, per il rischio incendi “La strada non è un posacenere”.