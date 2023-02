E chi salverà Ponte San Giovanni dice la sua da Fausto Cocciari

E chi salverà Ponte San Giovanni – Cominciamo col precisare alcune cose, per uscire da un equivoco su cui i giornali si impantanano sistematicamente: a Ponte San Giovanni, c’è chi rappresenta soltanto se stesso e parla a titolo personale. La fantomatica “Consulta” di cui si parla non esiste, se non nel titolo enfatico di cui viene rivcestita. Nessuno sa chi ne siano i componenti, i “Rioni” di Ponte San Giovanni fanno semplicemente ridere perché questa parola va contro la storia e, oggi, contro la sociologia e l’urbanistica del paese. Non si sa quando avvengono le elezioni di questo organo fantasma, chi le proclama e, soprattutto, chi le legittima.

Precisato questo, passiamo all’analisi delle surreali proposte che vengono avanzate.

Da Cocciari Fausto membro esecutivo “chi salverà Ponte San Giovanni”

E condiviso da tutto il comitato…!

Soprattutto su una vorrei soffermarmi, perché è talmente fuori dalla realtà che, semplicemente riproporla, porta a due sole possibili deduzioni: la prima è che chi ne parla sia un personaggio che con Ponte San Giovanni non ha nulla a che fare, uno straniero o un extraterrestre. Dunque questo tenero ET, commosso dalle tragiche condizioni della viabilità tra Collestrada e Ponte San Giovanni, afferma che basterebbe realizzare una terza corsia nel tratto in questione, una per senso di scorrimento, per risolvere, con qualche altro minimo accorgimento, il problema dell’eccessivo affollamento dei veicoli. Geniale! Semplice!

Ma se il signore in questione uscisse dalle sue intortigliate elucubrazioni e si abbassare a parlare la lingua della realtà saprebbe bene, come certamente sa, che fra Collestrada e Ponte San Giovanni non c’è un solo metro disponibile per questo scopo, essendo ambedue i fianchi della strada occupati da edifici esistenti e, da un lato e dall’altro, affiancate da strade complanari, che già oggi assorbono gran parte del traffico in eccesso sulla E45. Che facciamo, eliminiamo le complanari per sostituirle con le due terze corsie? Cosa risolviamo? E come facciamo ad assicurare l’accesso alle tante strutture commerciali, frequentatissime, che sorgono su un lato e sull’altro? Due soli esempi, per non sembrare di voler fare pubblicità: da un lato Chirofisiogen, modernissimo e attrezzatissimo centro di salute privato. Dall’altro Ticchioni, storico e apprezzatissimo Magazzino di vendita di prodotti per l’edilizia e Mobili e accessori per bagni.

Che facciamo? Togliamo l’accesso per raggiungere queste strutture, oppure invadiamo con la strada i loro parcheggi e servizi accessori? E questo vale per tante altre aziende che si susseguono senza interruzione lungo i due chilometri di E45. Dunque, dove le mettiamo le terze corsie? Andiamo avanti e incontriamo il ponte sul Tevere che, guarda caso, ha solo due corsie: come si fa? Occorrerebbe affiancare alle due esistenti una terza campata per ogni senso di scorrimento, dunque due altri ponti : ma da un lato, si dovrebbe allargare la sede stradale fino a sovrastare il sottostante cimitero, poi abbattere un edificio già esistente, dove ha sede un’officina meccanica: attraversato comunque il Tevere, ci si troverebe di fronte, sull’altra sponda, ad edifici di abitazione e allo svincolo est di Ponte San Giovanni.

Continuando comunque ad avanzare, tra rovine e maledizioni, ci si troverebbe di fronte prima ad altri edifici di abitazione e all’ Albergo- ristorante Tevere, da eliminare, a meno di voler far passare la terza corsia attraverso stanze da letto e sale da pranzo, per la soddisfazione degli ospiti. Continuando ancora, ci si troverebbe davanti ad un distributore di benzina, di cui bisognerebbe invadere il parcheggio, con buona pace degli automezzi pesanti che vi fanno manovra per rifornirsi di carburante e del ristorante di cui gli autisti stessi fanno utilizzo, insieme a tante comuni persone che ne apprezzano la cucina.Infine, ormai in prossimità del famigerato svincolo di Perugia, dovremmo eliminare un ampio tratto alberato che fa da schermo ai rumori del traffico agli abitanti di un bel palazzo che affaccia proprio sopra questo tratto e salire fino ai piani alti del suddetto edificio, per permettere agli automobilisti di poter sbirciare fin dentro le cucine e le camere da letto degli appartamenti. Mi fermo qui, per il lato direzione Perugia.

Dall’altro lato, direzione Collestrada, peggio mi sento! Prima bisognerebbe invadere con un terrapieno il parcheggio e parte della struttura del Park Hotel, con grande gioia degli ospiti abituali e dei proprietari, immagino.. Poi, ci trovermmo di fronte al ponte sul Tevere, sempre a due corsie. Qui ci troveremmo di fronte ad una terza corsia già esistente, disgraziatamente però già occupata dalla strada che porta aTorgiano. Dunque, che si fa? Costruiamo una quarta arcata del ponte? Ma non c’è spazio, a meno di demolire le case già esistenti dall’altra parte e l’edificio commerciale che viene subito dopo. Poi bisognerebbe invadere la proprietà Alfa, i mobili Regnicoli, poi una rivendita di automobili, poi…. Mi fermo qui per non annoiare. Insomma, per concludere, una carneficina di strutture che neanche il terremoto di questi giorni in Turchia.

Sfido chiunque vive da sempre come me a Ponte San Giovanni a smentire questa mia descrizione. Caso mai ci si potrebbe aggiungere qualche altra sventura, non certo addolcire il quadro.

Se quello che scrivo è giusto- e sfido chiunque a contestarlo, in pubblico, davanti alla gente di Ponte San Giovanni, al CVA, in TV dove si voglia- mi chiedo, e domando ai nostri concittadini: se Mincigrucci è nato come me a Ponte San Giovanni e ci vive, come fa a proporre una stupidaggine del genere? Se non è uno straniero che non conosce i luoghi, allora parla volutamente per partito preso, per confondere le acque. Se le cose stanno cosi, come io sono giunto a pensare, allora è inutile che mi metta a contestare tutte le altre sue affermazioni.Qiesta sola proposta basta a togliere valore a tutto il resto che dice. Propongo solo che abbia il coraggio di incontrarci di fronte alla gente del paese, faccia a faccia, e che riproponga questa presa in giro che dura da troppo tempo. Saranno i Ponteggiani a giudicare. Possiamo anche percorrere insieme, con una telecamera che riprenda tutto il percorso, il tratto di strada che ho descritto, per vedere se avrebbe il coraggio di continuare a sostenerej ancora questa bufala

Questa è una proposta ufficiale, che attende una risposta.