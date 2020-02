Jp Industries, tutti al Mise: convocazione entro la prossima settimana

NOCERA UMBRA – “Questa mattina ho avuto un lungo e positivo colloquio con il sottosegretario allo Sviluppo Economico, Alessia Morani, che mi ha espresso la sua contrarietà al piano di esuberi proposto dalla JP Industries”. Così in una nota il consigliere regionale dell’Umbria Donatella Porzi(Pd).

“Il sottosegretario Morani – prosegue la Ccnsigliera regionale – ha dichiarato la sua disponibilità nel ricercare al più presto le soluzioni in grado di tutelare al massimo i livelli occupazionali. La prossima settimana verranno convocati presso il Ministero la proprietà e le parti sociali, come richiesto anche da me, nell’atto presentato all’Assemblea legislativa e anche a seguito delle sollecitazioni delle rappresentanze sindacali territoriali. In quella occasione saranno analizzate approfonditamente le criticità comunicate dalla JP industries e le possibili soluzioni per scongiurare una crisi occupazionale in una zona dell’Umbria già depressa dalla crisi economica. Sono convinta – conclude Porzi – che con il sostegno e la disponibilità dimostrata dal ministero dello Sviluppo Economico si potrà finalmente attivare una nuova fase, che possa superare le misure assistenziali, ormai decennali, e che garantisca sviluppo e lavoro nel lungo termine”.