Porchettiamo 2026: a Todi trionfano gusto e presenze record

Il grande festival gastronomico conquista il centro di Todi

La sedicesima edizione di Porchettiamo si è conclusa con un bilancio straordinario che va ben oltre le aspettative della vigilia. La manifestazione nazionale dedicata alla valorizzazione della porchetta artigianale ha registrato l’afflusso di oltre trentamila visitatori provenienti da ogni parte d’Italia. L’evento si è svolto nelle giornate del 22, 23 e 24 maggio 2026, segnando un momento di svolta nella storia della rassegna. Il trasferimento della kermesse in una nuova sede ha rappresentato una scommessa strategica ampiamente vinta dal comitato organizzatore.

Una nuova cornice d’arte per la tradizione

Il nucleo storico della manifestazione ha trovato una collocazione ideale nel tessuto urbano tuderte, dove la Piazza delle Porchette, allestita in Piazza del Popolo, è diventata l’epicentro delle degustazioni. Maestri artigiani provenienti da territori come Umbria, Toscana, Lazio, Marche, Sicilia e Calabria hanno proposto le loro produzioni tradizionali a una platea attenta e consapevole. Inoltre, lo spazio dedicato all’enoteca sotto i Voltoni ha ospitato trenta cantine locali, mentre il Parco della Rocca Beverly Pepper è stato lo scenario prediletto per il cibo di strada regionale e i momenti di intrattenimento musicale. Questa perfetta sinergia tra la promozione enogastronomica e la fruizione dei beni culturali ha generato un impatto positivo sull’intero circuito museale cittadino, che ha beneficiato in modo diretto del forte afflusso di pubblico.

Le prospettive future e le reazioni istituzionali

La risposta entusiastica dei partecipanti conferma l’efficacia di un modello che unisce la cultura popolare alla valorizzazione dei centri storici. Di conseguenza, l’amministrazione comunale ha espresso una profonda gratitudine verso tutte le realtà coinvolte nella gestione logistica, della sicurezza e dell’ordine pubblico, che hanno garantito il perfetto svolgimento della manifestazione in totale sicurezza. La rassegna si consolida in questo modo come un autorevole manifesto della cultura gastronomica nazionale, anticipando da anni le tendenze legate al cibo di strada di qualità. Sulla scia di questo successo eccezionale, i promotori hanno già confermato la prosecuzione a lungo termine dell’iniziativa, annunciando ufficialmente che l’edizione del prossimo anno si terrà nuovamente nella medesima località dal 21 al 23 maggio 2027.