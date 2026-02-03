Expo Tecnocom guida l’innovazione Horeca nella nuova edizione

Inaugurazione ufficiale a Bastia Umbra domenica 8 febbraio

L’inaugurazione ufficiale di Expo Tecnocom 2026 è in programma domenica 8 febbraio alle ore 11.00 nella Sala Europa di Umbriafiere, a Bastia Umbra, dando avvio alla diciannovesima edizione della fiera B2B che ogni due anni richiama operatori e aziende del mondo Horeca da tutta Italia. Il taglio del nastro segna l’apertura di quattro giornate interamente dedicate a innovazione, competenze e nuove soluzioni per pubblici esercizi, strutture ricettive e laboratori dell’arte bianca.

Una piattaforma nazionale per il settore Horeca

Organizzata da Epta Confcommercio Umbria, la manifestazione conferma il proprio ruolo di riferimento per chi opera nella ristorazione, nell’ospitalità e nei servizi collegati. Oltre 100 espositori saranno distribuiti in quattro padiglioni, con un’offerta che abbraccia l’intera filiera: dalle materie prime alle attrezzature professionali, dagli arredi indoor e outdoor agli impianti, dai macchinari alle soluzioni per il contract. La struttura espositiva è articolata in tre grandi aree tematiche — Food, Equipment e Contract — pensate per facilitare la visita e permettere ai professionisti di individuare rapidamente prodotti e tecnologie utili al proprio lavoro.

Un programma di eventi che valorizza competenze e tendenze

Accanto agli spazi espositivi, Expo Tecnocom propone un calendario fitto di appuntamenti che coinvolge aziende, formatori e realtà di settore come Confcommercio Umbria, VeganOk Academy, Gruppo DAC e Green 4 Business. Convegni, workshop, dimostrazioni tecniche e cooking show offriranno un quadro aggiornato delle evoluzioni del mercato, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità, dell’efficienza energetica e dell’innovazione applicata ai processi produttivi.

Il Trofeo della Pizza tra gli eventi più attesi

Tra le iniziative di maggiore richiamo figura il 4° Trofeo della Pizza, organizzato da Molino Sul Clitunno e in programma lunedì 4 febbraio alle ore 10.00 nell’Area Eventi. La competizione, che ogni anno attira professionisti e appassionati da tutta Italia, conferma la centralità dell’arte bianca all’interno della fiera e rappresenta un momento di confronto tecnico e creativo tra operatori del settore.

Quattro giorni dedicati al futuro del comparto Horeca

Il taglio del nastro dell’8 febbraio aprirà ufficialmente una nuova edizione che punta a offrire strumenti concreti per affrontare un mercato in continua trasformazione. In un contesto in cui innovazione, sostenibilità e competitività sono leve decisive per la crescita delle imprese, Expo Tecnocom 2026 si propone come luogo di incontro, aggiornamento e visione strategica per tutto il comparto Horeca.