Violenza in carcere scuote ancora il sistema penitenziario

Nuova aggressione in infermeria nel carcere di Spoleto

Violenza torna a segnare la quotidianità del sistema penitenziario umbro con un episodio che, per dinamica e gravità, riaccende un allarme ormai costante. Nella casa di reclusione di Spoleto, un giovane detenuto inserito nel circuito di media sicurezza ha provocato momenti di forte tensione dopo aver preteso un accesso immediato all’infermeria, ignorando le priorità stabilite dal personale sanitario. La situazione, già delicata, è precipitata quando l’uomo ha iniziato a compiere atti di autolesionismo, arrivando a minacciare di ferirsi alla gola se non fosse stato accompagnato subito in ambulatorio.

Una volta trasferito negli spazi sanitari, il detenuto ha afferrato uno sgabello di metallo e lo ha scagliato contro il medico in servizio, colpendo poi anche un ispettore e un agente della polizia penitenziaria intervenuti per contenerlo. I tre operatori hanno riportato lesioni giudicate complessivamente guaribili in tredici giorni, un dato che conferma la violenza dell’azione e la vulnerabilità del personale costretto a gestire situazioni sempre più imprevedibili.

Secondo quanto riferito dai sindacati, l’episodio non rappresenta un caso isolato ma l’ennesima manifestazione di un clima esasperato da condizioni strutturali ormai fuori controllo. Nel carcere di Sabbione, ricordano le sigle di categoria, la presenza dei detenuti supera di oltre il doppio la capienza regolamentare, un sovraccarico che rende complessa ogni attività e aumenta il rischio di incidenti. Una criticità che non riguarda solo Spoleto: anche altre strutture umbre vivono pressioni analoghe, come confermato dal senatore del Partito Democratico Walter Verini, che dopo una visita al carcere di Orvieto ha denunciato una carenza significativa di agenti e un tasso di sovraffollamento che raggiunge il 130 per cento.

Il quadro che emerge è quello di un sistema che fatica a garantire sicurezza, tutela sanitaria e condizioni di lavoro sostenibili. Gli operatori penitenziari, spesso in numero insufficiente, si trovano a fronteggiare detenuti con fragilità psicologiche o comportamentali senza strumenti adeguati e in ambienti dove ogni tensione rischia di trasformarsi in violenza. L’aggressione avvenuta a Spoleto diventa così il simbolo di una crisi più ampia, che richiede interventi strutturali e risposte politiche capaci di andare oltre le denunce e le emergenze quotidiane.

Nel frattempo, il personale continua a operare in un contesto segnato da pressioni crescenti, mentre i sindacati insistono sulla necessità di potenziare organici, servizi sanitari e misure di prevenzione. La vicenda di Spoleto, con la sua carica di tensione e vulnerabilità, conferma quanto il tema della sicurezza nelle carceri umbre resti una priorità irrisolta, destinata a riproporsi finché non verranno affrontate le cause profonde del disagio che attraversa il sistema penitenziario.