Tragico schianto in moto, muoiono due fidanzati nelle Marche

Coppia residente a Foligno perde la vita sulla Provinciale 78

🏍️ Due comunità unite dal dolore per la morte di Giancarlo Petri, 50 anni, ed Emanuela Taschini, 49, deceduti in un incidente sulla Provinciale 78 a Urbisaglia. La coppia, residente nel Folignate, rientrava da un raduno motociclistico. Indagini in corso sulle cause dello schianto.

Una serata di festa finita in tragedia

Si è trasformato in un dramma il rientro da un raduno motociclistico per una coppia residente nel Folignate. Giancarlo Petri, 50 anni, originario della frazione di Dignano nel comune di Serravalle di Chienti, ed Emanuela Taschini, 49 anni, di Rasenna, frazione di Visso, hanno perso la vita nella serata di sabato in un grave incidente stradale avvenuto lungo la Strada Provinciale 78, nel territorio di Urbisaglia, in provincia di Macerata. I due viaggiavano a bordo della loro motocicletta in direzione di Sarnano dopo aver partecipato al “Motomaiale”, manifestazione dedicata agli appassionati delle due ruote che abbina il mototurismo alla valorizzazione delle specialità gastronomiche del territorio. La giornata successiva avrebbero dovuto prendere parte a un altro appuntamento motociclistico nel Pesarese.

Lo schianto poco prima delle 21

L’incidente si è verificato pochi minuti prima delle ore 21. Secondo quanto emerso, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, la motocicletta sulla quale viaggiava la coppia è entrata in collisione con un Dacia Dokker condotto da un uomo di 68 anni residente a Urbisaglia. L’urto è stato estremamente violento. Il portellone posteriore del veicolo è rimasto gravemente deformato dall’impatto, mentre i due motociclisti sono stati sbalzati sull’asfalto. Le conseguenze dello scontro si sono rivelate immediatamente gravissime.

I primi soccorsi e l’intervento dei sanitari

Tra i primi a fermarsi per prestare aiuto ci sono stati due automobilisti che stavano percorrendo la provinciale nel senso opposto. Omar Urgeghe, gestore di un poligono di tiro di San Ginesio, e Padovano Gasbarro hanno raggiunto immediatamente il luogo dello schianto. Secondo quanto riferito, i due motociclisti erano già a terra e non davano segni di risposta. Gasbarro ha provveduto ad allertare tempestivamente il numero unico di emergenza 118, mentre entrambi hanno contribuito a mettere in sicurezza la zona, bloccando il traffico per evitare ulteriori situazioni di pericolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio di emergenza, i Vigili del Fuoco e tre pattuglie dei Carabinieri. Per Giancarlo Petri ed Emanuela Taschini, tuttavia, non è stato possibile fare nulla: il personale medico ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Indagini affidate ai Carabinieri

Le cause dell’incidente sono ora al centro degli accertamenti investigativi. I Carabinieri intervenuti hanno acquisito le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona dell’incidente per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto. Dell’accaduto è stato informato il pubblico ministero di turno Vincenzo Carusi, che ha disposto il trasferimento delle salme all’obitorio dell’ospedale di Macerata. Nella giornata odierna dovrebbe essere disposto l’esame autoptico. Sia il motociclo sia il furgone coinvolto sono stati posti sotto sequestro nell’ambito dell’inchiesta.

Due vite condivise tra l’Umbria e le Marche

La coppia viveva insieme in una frazione del comune di Foligno, dopo essersi trasferita circa sei mesi fa dalla zona di Serravalle di Chienti. Giancarlo Petri lavorava come carrozziere e manteneva la residenza nella frazione di Taverne, mentre Emanuela Taschini era impiegata in una stireria a Scopoli. La notizia della loro morte ha profondamente colpito sia le comunità marchigiane di origine sia quella umbra nella quale avevano scelto di costruire la loro vita insieme.

Cordoglio dalle comunità di origine

Numerosi i messaggi di vicinanza espressi nelle ore successive alla tragedia. Il sindaco di Serravalle di Chienti, Rinaldo Rocchi, ha ricordato come quello che avrebbe dovuto essere un fine settimana da trascorrere insieme si sia trasformato in un evento drammatico che ha sconvolto l’intera comunità. Anche da Visso è arrivato il cordoglio. Emanuela Taschini proveniva da una famiglia conosciuta nel territorio: i genitori, Domenico e Teresa, erano titolari di un’azienda agricola. L’assessore comunale Luca Testa, che conosceva personalmente la donna fin dai tempi della scuola, l’ha ricordata come una persona disponibile, generosa e sempre pronta ad aiutare il prossimo. Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della dinamica che ha provocato il tragico incidente costato la vita ai due fidanzati.