Tentò di bruciare ex a Nocera, pm chiede 16 anni per imputato

Il pubblico ministero Michela Petrini ha chiesto 16 anni per Haran Varoshi per il tentato omicidio premeditato della ex fidanzata e dell’incendio dell’abitazione di lei. Il fatto avvenne il 30 gennaio 2017.

Lui cosparse di benzina l’abitazione di lei a Nocera Umbra. La donna, nell’esplosione e nel rogo, riportato ustioni di secondo e terzo grado sul 20 per cento del corpo, anche lui restò ferito. L’uomo è tuttora ai domiciliari e difeso dall’avvocato Massimo Zaganelli.

Con la requisitoria è stato ricostruito quanto accaduto nell’abitazione di via Montecchio a Nocera Umbra. Il ventottenne incensurato «ha staccato l’elettricità per disattivare la videosorveglianza, è entrato urlando “ti ammazzo”, ha colpito con una bastonata la ex e ha poi cosparso di benzina tre vani dell’appartamento», ma avrebbe anche gettato il liquido infiammabile sulla vittima.

Secondo la ricostruzione del pm a innescare l’esplosione e l’incendio è stata una «scintilla generata dal telefono cellulare della vittima, colpito e piegato dall’imputato».