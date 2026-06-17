Spaccata nella notte: colpito negozio di vini e liquori a ponte San Giovanni

Danni alla struttura e indagini in corso sul bottino

Notte movimentata in via Atalanta a Ponte San Giovanni, dove un negozio specializzato nella vendita di vini e liquori è stato preso di mira da ignoti autori di una spaccata avvenuta nelle ore notturne. L’episodio ha provocato ingenti danni alla struttura commerciale, lasciando evidenti segni dell’azione criminale e suscitando preoccupazione tra i residenti della zona.

L’azione è stata portata a termine in pochi istanti. Il rumore causato dalla rottura delle vetrate e delle strutture di accesso ha interrotto il silenzio della notte, richiamando l’attenzione di alcuni abitanti del quartiere. Quando è scattato l’allarme e sono state attivate le procedure di intervento, i responsabili avevano già abbandonato il luogo facendo perdere le proprie tracce.

All’arrivo delle forze dell’ordine, sul posto sono stati effettuati i primi rilievi utili alla ricostruzione dell’accaduto. Gli investigatori hanno avviato gli accertamenti per individuare eventuali elementi utili alle indagini e verificare le modalità con cui è stato eseguito il colpo.

L’attività investigativa si concentra anche sull’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area e lungo le vie di accesso e di fuga. Gli inquirenti stanno raccogliendo ogni elemento utile per identificare gli autori dell’azione e ricostruire i loro spostamenti prima e dopo il furto.

Al momento non è ancora stato possibile quantificare con precisione l’entità del bottino. I titolari dell’attività commerciale stanno procedendo alla verifica della merce eventualmente sottratta e alla stima complessiva dei danni provocati dall’irruzione. Oltre alle perdite economiche legate alla merce asportata, restano da valutare i costi necessari per il ripristino delle strutture danneggiate.

Fonte: t-nformo.it – Tommaso Benedetti