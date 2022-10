Search for: Search Button

Sesta giornata “Rail Action Week” nelle Marche, Umbria e Abruzzo

Si è conclusa lo scorso 3 ottobre l’operazione del Compartimento Polfer Marche Umbria e Abruzzo “Rail Action Week”, attività che aveva preso avvio il 26 settembre nell’ambito di RAILPOL – Associazione internazionale a cui aderiscono le Polizie ferroviarie e dei Trasporti europee – e dedicata alla sicurezza ferroviaria. Nel corso della campagna europea, tutti i Paesi aderenti all’iniziativa hanno effettuato, ognuno nel rispetto delle proprie competenze e legislazioni nazionali, servizi di prevenzione in ambito ferroviario.

Gli operatori della Polizia Ferroviaria della Sezione di Foligno e del Posto Polfer di Perugia hanno effettuato dei controlli in ambito ferroviario, sia sui convogli che in stazione, al fine di garantire la sicurezza dei passeggeri.

Nella Stazione di Foligno sono stati svolti servizi congiunti con personale di RFI-Protezione Aziendale per la prevenzione dei comportamenti scorretti e pericolosi in ambito ferroviario quali, ad esempio, l’attraversamento dei binari o il mancato rispetto delle regole di sicurezza.

Per l’occasione, gli agenti hanno distribuito ai viaggiatori anche degli opuscoli informativi contenenti alcuni “consigli per viaggiare in sicurezza”; questo è il titolo della brochure realizzata dal Servizio Polizia Ferroviaria nella quale vengono suggeriti i comportamenti corretti da tenere in ambito ferroviario (non superare la linea gialla, non salire o scendere dal treno al di fuori del marciapiede, ascoltare i messaggi diffusi dagli altoparlanti).

L’operazione straordinaria, dedicata alla prevenzione degli incidenti in ambito ferroviario, rientra tra le iniziative disposte periodicamente, su scala nazionale, dal Servizio Polizia Ferroviaria per aumentare i livelli di sicurezza dei viaggiatori che si muovono utilizzando il mezzo ferroviario, anche mediante il potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo.

Gli agenti, durante l’attività, hanno utilizzato gli smartphone in dotazione, per il controllo in tempo reale dei documenti, al fine di garantire la sicurezza, effettiva e percepita, dei viaggiatori.

Nel corso dell’attività, nelle Stazioni di Perugia e Foligno e negli scali controllati lungo gli itinerari della provincia, sono state 783 le persone controllate, 37 i servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie presenziate, 5 servizi lungo linea e 36 i treni scortati.