Proseguono le ricerche di Francesco Desiante, avvistato ad Assisi

L’uomo si era allontanato da Gravina in Puglia; indagini in corso

Non è ancora stato ritrovato Francesco Desiante, l’uomo originario di Gravina in Puglia di cui non si hanno più notizie da alcuni giorni. Secondo gli ultimi riscontri investigativi, Desiante sarebbe stato avvistato ad Assisi dopo aver preso un pullman da Gravina in Puglia, circostanza confermata dalle verifiche delle forze dell’ordine. Le ricerche sono tuttora in corso e rimane attivo l’appello alla collaborazione dei cittadini.

L’uomo, alto circa 1 metro e 85, di corporatura nella media, capelli castano chiaro lunghi e barba dello stesso colore, porta occhiali da vista con montatura nera sottile e ha occhi verdi. Al momento della scomparsa indossava un cappotto verde con il logo “Diciocia”, l’azienda presso cui lavora, e un paio di jeans scuri. Non sono segnalati particolari segni distintivi o tatuaggi.

Secondo quanto riferito dai familiari e confermato dagli inquirenti, Desiante si sarebbe allontanato a bordo di una Fiat Seicento blu, targa BH997ZN. Il veicolo risulta tuttora oggetto di ricerca. L’ultima traccia certa risale al suo passaggio nella zona di Gravina in Puglia, dove avrebbe preso un autobus diretto verso l’Umbria, con discesa registrata ad Assisi.

Le autorità competenti — tra cui le forze dell’ordine pugliesi e umbre — stanno coordinando le operazioni di ricerca, con il supporto delle unità territoriali e dei volontari. Le indagini puntano a ricostruire gli spostamenti dell’uomo nelle ore successive al suo arrivo ad Assisi, verificando eventuali testimonianze o immagini di videosorveglianza utili a individuarlo.

Le ricerche, condotte senza interruzione, si concentrano tra Assisi e i comuni limitrofi, con l’obiettivo di accertare la direzione presa da Desiante e le condizioni in cui si trova. Fonti vicine alle indagini ribadiscono che non vi è al momento alcuna conferma del ritrovamento, ma solo di un avvistamento verificato che ha indirizzato gli accertamenti nella zona umbra.

Chiunque avesse informazioni o segnalazioni utili è invitato a contattare tempestivamente le autorità locali o i numeri forniti dai familiari: 328 1795679 e 329 0938441. Ogni elemento, anche minimo, potrebbe risultare decisivo per la prosecuzione delle indagini.

Il caso ha suscitato grande attenzione sia in Puglia che in Umbria, dove si è mobilitata la rete di volontari e conoscenti per contribuire alle ricerche. L’appello diffuso sui canali social e mediatici ha l’obiettivo di mantenere alta la vigilanza e favorire l’individuazione dell’uomo.

Le forze dell’ordine invitano la popolazione a segnalare eventuali avvistamenti senza intraprendere iniziative autonome, ricordando che le ricerche ufficiali restano in corso e che ogni aggiornamento sarà comunicato dalle autorità competenti.