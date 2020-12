Chiama o scrivi in redazione

Night club e ballerine, scatta la maxi multa per locale

La questura di Perugia chiude per cinque giorni e sanziona un night nella zona industriale di Ponte San Giovanni. Era aperto e all’interno una decina di clienti nonostante il divieto di aprire imposto dal Governo per contenere il virus.

Ad effettuare il blitz mercoledì pomeriggio i poliziotti della squadra Amministrativa (Pasi) della Questura, in sinergia con gli agenti del reparto prevenzione Umbria Marche.

Al titolare è stata elevata anche una sanzione per aver disatteso le normative anti Covid, il cui importo varia dai 400 ai 3mila euro. L’attività rientra nell’ambito dei controlli effettuati dalle forze dell’ordine in tutta la provincia per cercare di contenere la curva dei contagi.

Già lo scorso 9 dicembre era stata disposta la sospensione dell’attività di pubblico spettacolo e quella di somministrazione di alimenti e bevande. I poliziotti, nel mese scorso, avevano riscontrato nei due locali la presenza di una decina di clienti intrattenuti dalle ragazze in un momento. Anche in quell’occasione, serrande abbassate per cinque giorni e multa ad entrambi i titolari.