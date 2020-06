Nessun nuovo contagio in Umbria il 13 giugno, 11 comuni ancora positivi

Zero nuovi contagi al covi19-19 in Umbria nelle ultime 24 ore su 956 tamponi effettuati. E’ quanto emerge dal sito internet della regione Umbria. Numeri in miglioramento, dunque, il 13 giugno 2020 che vede 32 attuali positivi, 1.328 guariti, di cui 8 clinicamente. Stabile il numero dei decessi che è fermo ormai da giorni a 76. Sono 11 le persone ricoverate, di cui 1 in terapia intensiva. Le persone in isolamento contumaciale sono 21.

I ricoverati sono così distribuiti: 2 all’ospedale di Perugia, di cui 1 in terapia intensiva, 5 a Terni e 4 in quello di Pantalla. I comuni ancora positivi sono 11, tutti gli altri sono diventati covid free. Si tratta di Arrone (1), Città di Castello (6), Foligno (2), Guardea (1), Marsciano (1), Massa Martana (1), Orvieto (1), Panicale (1), Perugia (1), San Gemini (4) e Terni (9). Poi ci sono 4 positivi da fuori regione.

LA SITUAZIONE IN ITALIA

Stabile il dato giornaliero dei contagi da coronavirus in Italia, con un incremento di 346 casi rispetto a ieri, quando si era registrata una crescita di 393. Il numero dei casi totali è arrivato a 236.651.

Sono saliti a 174.865 i guariti e i dimessi per il coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.780. Venerdì l’aumento era stato di 1.747.

Sono 220 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia, 7 meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 3.747, con un calo di 146 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare scendono a 23.518, con un calo di 1.359 rispetto a ieri. Sono 27.485 i malati di coronavirus in Italia, 1.512 meno di ieri, quando il calo era stato di 1.640.