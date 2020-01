Nascondevano cocaina nelle campagne, nei guai un 23enne e un minorenne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Spoleto hanno tratto arrestato un albanese, incensurato, di 23 anni, e collocato in una comunità un connazionale minorenne, di anni 17, poiché ritenuti responsabili del reato di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti.

I militari, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti negli scorsi giorni hanno notato due giovani che, dopo essere scesi da una vettura a loro in uso, si sono avvicinati ad un albero in aperta campagna per tentare di recuperare qualcosa di non meglio definito.

Insospettiti dal loro atteggiamento i Carabinieri hanno deciso di procedere ad un controllo di polizia dei due che, alla vista dei militari, si sono dati immediatamente alla fuga, prima a bordo della vettura e poi a piedi nelle campagne adiacenti. Dopo un inseguimento protrattosi per diverse centinaia di metri sono stati entrambi raggiunti e fermati. La successiva ispezione della zona, in cui i fermati si erano recati, ha consentito agli investigatori di scoprire che gli uomini avevano tentato di recuperare circa 300 grammi di cocaina (parte dei quali già suddivisi in circa 60 singole dosi) oltre a materiale per il taglio, la pesatura ed il confezionamento della sostanza. Per il maggiorenne si sono quindi aperte le porte della casa di reclusione di Spoleto mentre la posizione del minore è stata immediatamente posta all’attenzione del Tribunale per i minorenni di Perugia che, su richiesta del Procuratore, ha disposto la misura cautelare del collocamento presso una comunità.

Quanto al maggiorenne, all’esito dell’udienza il Tribunale di Spoleto ha convalidato l’arresto ed applicato la custodia cautelare in carcere. Lo stupefacente sequestrato, se venduto al dettaglio, avrebbe potuto fruttare oltre 40.000 Euro.