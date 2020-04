Scrivi in redazione

Muore donna di 90 anni stroncata dal Covid-19, era di Deruta

L’Azienda ospedaliera di Perugia comunica la morte per Covid -19 avvenuto la notte scorsa nella Unita di Terapia Intensiva di una paziente ricoverato in ospedale dal 3 aprile. La donna aveva 90 anni ed era residente nel comune di Deruta. Il decesso è stato comunicato a Protezione Civile e Regione Umbria e pertanto figurerà nel bollettino che sarà diramato nella mattinata del 10 aprile. Appresa la notizia, Il commissario dell’ospedale Antonio Onnis ha voluto esprimere le sue condoglianze e quelle dei professionisti, ai familiari e alla comunità perugina mettendosi in contatto con il sindaco di Deruta Michele Toniaccini./Mariano