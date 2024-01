Morto Antonio becchetti, icona delle sfilate in Umbria

In una triste coincidenza, Antonio Becchetti, una figura di spicco nel panorama delle sfilate e dei concorsi di bellezza in Umbria e oltre, ci ha lasciato nel giorno del suo 56esimo compleanno. La sua presenza nel mondo della moda, prima come modello e poi come coreografo, art director e model coach, ha lasciato un segno indelebile.

Becchetti era noto per la sua dedizione al lavoro e per la sua passione per la moda. Domenica, mentre stava preparando una sfilata ad Umbertide, ha avuto un malore. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e è stato trasportato all’ospedale di Città di Castello. Da lì, è stato poi trasferito all’ospedale di Perugia, dove è stato operato.

Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, Becchetti è deceduto nel pomeriggio di ieri. La notizia della sua morte ha lasciato un vuoto nel cuore di molti. Solo il 23 dicembre scorso, il Corriere dell’Umbria gli aveva dedicato una pagina, con una lunga intervista che metteva in luce la sua passione e il suo impegno nel campo della moda.

Becchetti viveva a Rancolfo e lascia la madre, la sorella e il fratello. Il suo contributo al mondo della moda e delle sfilate in Umbria sarà sicuramente ricordato e mancherà a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e lavorare con lui.

Becchetti era anche il titolare di una delle più conosciute agenzie di model casting. Ha contribuito significativamente all’organizzazione di numerose sfilate non solo in Umbria, ma anche in altre regioni.

Un’altra morte improvvisa.