Minacce di morte, denunciato 54enne: sequestrate armi regolari

Indagine della Polizia: ritirate pistola e fucile al 54enne ora
🚔 Foligno, un uomo di 54 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato per minacce gravi dopo una lite legata a questioni economiche. Gli agenti hanno ritirato in via cautelare pistola, fucile, munizioni e titolo di detenzione.
Minacce durante una lite per motivi economici
Un uomo di 54 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato con l’accusa di minacce gravi al termine di un’attività investigativa avviata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Foligno. Il provvedimento è scaturito dalla denuncia presentata nei giorni scorsi da un altro uomo che ha riferito agli agenti di essere stato esplicitamente minacciato di morte nel corso di un acceso dissidio nato da questioni economiche.
Ricevuta la querela, i poliziotti hanno immediatamente avviato gli accertamenti per verificare la fondatezza di quanto denunciato e valutare l’eventuale presenza di elementi che potessero determinare un concreto rischio per l’incolumità della persona offesa.
Verificata la disponibilità di armi
Nel corso delle verifiche, gli investigatori hanno accertato che il 54enne deteneva regolarmente un fucile da caccia e una pistola, entrambe possedute in forza dei necessari titoli autorizzativi previsti dalla normativa vigente.
La presenza delle armi, unita alla gravità delle minacce denunciate, ha indotto gli operatori del Commissariato a procedere con ulteriori approfondimenti investigativi per raccogliere riscontri oggettivi rispetto ai fatti segnalati dalla vittima.
Gli elementi acquisiti nel corso dell’attività hanno confermato quanto riferito nella denuncia, consentendo agli agenti di completare rapidamente l’istruttoria.
Denuncia alla Procura della Repubblica
Al termine delle verifiche, i poliziotti hanno rintracciato il 54enne e, dopo aver espletato tutti gli adempimenti previsti dalla legge, lo hanno deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto con l’ipotesi di reato di minacce gravi.
L’attività investigativa si è sviluppata in tempi rapidi proprio in considerazione della delicatezza della vicenda e della necessità di prevenire eventuali conseguenze derivanti dalla situazione segnalata.
Ritirate armi, munizioni e titolo di detenzione
Parallelamente alla denuncia, il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Foligno ha adottato un provvedimento urgente di natura cautelare previsto dagli articoli 38 e 39 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
Gli agenti hanno quindi disposto il ritiro cautelare del fucile da caccia, della pistola, del relativo munizionamento e del titolo autorizzativo in base al quale il 54enne deteneva le armi.
La misura, adottata in via preventiva, rientra negli strumenti previsti dall’ordinamento per garantire la tutela della sicurezza pubblica nei casi in cui emergano situazioni ritenute meritevoli di particolare attenzione.
Presunzione di innocenza
Come previsto dalla normativa vigente, l’uomo denunciato deve essere considerato innocente fino all’eventuale sentenza definitiva di condanna. Il procedimento penale seguirà ora il proprio iter davanti all’autorità giudiziaria competente, mentre restano efficaci i provvedimenti cautelari adottati nell’immediatezza dalla Polizia di Stato a tutela della sicurezza.
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