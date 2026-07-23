Minacce di morte, denunciato 54enne: sequestrate armi regolari

Scoperto traffico illecito di moto nei container a Roma, 3 fermi e 2 denunce ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia Roma Parioli, coordinati dalla Procura della Repubblica capitolina, hanno fermato per ricettazione e riciclaggio in concorso tre cittadini senegalesi di 53, 28 e 54 anni, tutti senza fissa dimora e con precedenti specifici. Contestualmente, per gli stessi reati, sono stati denunciati a piede libero altri due connazionali di […]

Mafia e rifiuti a Verbania, blitz dei carabinieri con 8 arresti e sequestri VERBANIA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania e del Gruppo Forestale di Verbania hanno eseguito 8 ordinanze di custodia cautelare, nell’ambito di un’operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Torino. Il provvedimento include anche diverse perquisizioni e il sequestro preventivo di quote societarie. Le persone coinvolte sono accusate di estorsione aggravata dal […]

La Cina esprime “forte insoddisfazione” per sanzione UE ad AliExpress PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il ministero cinese del Commercio ha espresso oggi “forte insoddisfazione e seria preoccupazione” per la decisione della Commissione europea di infliggere ad AliExpress una multa da 550 milioni di euro, pari a circa 627 milioni di dollari, ai sensi del Digital Services Act dell’Unione Europea. La Cina “si oppone fermamente” alle […]

Cina, oltre 300 reperti dall’Italia fanno il loro debutto nello Henan ZHENGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La grande mostra internazionale “I creatori del bronzo: la lavorazione dei metalli in Eurasia” è stata recentemente inaugurata presso il Museo dello Henan a Zhengzhou, capoluogo della provincia centrale cinese dello Henan. Sono 336 i reperti in bronzo provenienti dall’Italia che sono stati esposti per la prima volta in Asia. Secondo […]

Il Lazio vola a Farnborough, l’aerospazio regionale conquista scena internazionale FARNBOROUGH (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) – Dal Lazio a Farnborough, uno dei più importanti appuntamenti mondiali dedicati all’aerospazio. Sono venti le aziende della regione protagoniste all’International Airshow, vetrina internazionale dove innovazione, industria e tecnologia incontrano i grandi player del settore. A guidare la delegazione istituzionale il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, e la […]

Philipsen si sblocca al Tour, Pogacar in controllo Il corridore dell'Alpecin Premier-Tech vince la 17esima frazione, lo sloveno saldamente in giallo

Cina, produzione di petrolio e gas a livelli record nel 2025 PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La produzione complessiva cinese di petrolio e gas ha raggiunto nel 2025 i 420 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, segnando un nuovo record, secondo un rapporto pubblicato ieri dall’Amministrazione nazionale dell’energia (NEA). La produzione di petrolio nel Paese ha toccato il massimo storico di 216 milioni di tonnellate nel 2025, […]

A Prato nasce il Textile Hub per il recupero delle fibre tessili PRATO (ITALPRESS) – Con il Textile Hub inaugurato a Prato, la Toscana si dota di una delle infrastrutture più innovative realizzate in Italia per il recupero e la valorizzazione dei rifiuti tessili. Un investimento che guarda ben oltre i confini del territorio: mentre l’Europa ridisegna le regole del settore, puntando su prodotti più durevoli, riutilizzabili […]

Difesa, Giorgetti “Nessuna riduzione delle spese per educazione e sanità” ROMA (ITALPRESS) – “Ritengo che l’affermazione per cui l’aumento della spesa in difesa non sarebbe conciliabile con il raggiungimento di altri obiettivi di policy debba essere smentita, sia per la corretta perimetrazione degli interventi e il relativo riparto su un arco temporale pluriennale, sia per la possibili di ricorso a strumenti di flessibilità, nei limiti […]