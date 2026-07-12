Marsciano piange Eleonora Cruciani, morta a soli 23 anni durante una corsa

Trovata a terra nel quartiere Tripoli, inutili i soccorsi arrivati

La comunità di Marsciano è profondamente colpita dalla tragica scomparsa di Eleonora Cruciani, 23 anni, deceduta nella serata di sabato dopo essere stata trovata a terra in gravissime condizioni nel quartiere Tripoli. La giovane era uscita di casa nel tardo pomeriggio per una sessione di jogging, un’abitudine come tante, che si è purtroppo trasformata in una tragedia.

Secondo le prime ricostruzioni, alcuni passanti hanno notato la ragazza riversa al suolo nella zona urbana dove abitava e hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. I sanitari sono giunti rapidamente sul posto e hanno tentato ogni manovra possibile per salvarle la vita. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, il cuore della giovane ha cessato di battere e per lei non c’è stato nulla da fare.

Il ritrovamento durante la corsa

Eleonora era uscita nel tardo pomeriggio per allenarsi correndo nelle strade del quartiere Tripoli. A lanciare l’allarme sono stati alcuni cittadini che l’hanno trovata a terra in condizioni estremamente critiche. L’intervento dei soccorritori è stato tempestivo, ma la gravità del quadro clinico non ha consentito di evitare il tragico epilogo. La giovane è deceduta poco dopo, lasciando nello sconforto familiari, amici e l’intera comunità marscianese.

Indagini sulle cause del decesso

Le cause della morte sono ancora in fase di accertamento. L’ipotesi che al momento appare maggiormente compatibile con i primi elementi raccolti è quella di un malore improvviso che non avrebbe lasciato scampo alla giovane. Gli organi competenti procederanno comunque con tutti gli accertamenti necessari per chiarire con precisione le circostanze del decesso ed escludere eventuali altre possibili cause.

Una comunità sconvolta

La notizia si è diffusa rapidamente in città, suscitando profonda commozione. Marsciano, realtà dove i rapporti personali sono particolarmente stretti, si è ritrovata improvvisamente a fare i conti con la perdita di una ragazza molto giovane e conosciuta da numerose persone. Eleonora Cruciani viveva nel quartiere Tripoli ed era apprezzata anche per il suo impegno nelle attività associative del territorio, alle quali partecipava con costanza e disponibilità.

Il cordoglio del Comune

L’Amministrazione comunale di Marsciano ha espresso pubblicamente il proprio profondo cordoglio per la scomparsa della giovane. In una nota ufficiale, il Comune ha manifestato la vicinanza dell’intera comunità ai familiari e agli amici di Eleonora, ricordandone anche la partecipazione attiva alle realtà associative del quartiere Tripoli, dove risiedeva. L’Amministrazione ha sottolineato come tutta la città si stringa con affetto attorno alla famiglia, colpita da un dolore improvviso e difficile da accettare.

Dolore e incredulità

La morte di Eleonora Cruciani lascia un grande vuoto tra quanti la conoscevano. Il dramma ha profondamente segnato Marsciano, dove in molti stanno manifestando vicinanza alla famiglia in queste ore di lutto. Mentre proseguono gli accertamenti per chiarire le cause del decesso, resta il dolore per una giovane vita spezzata improvvisamente, una perdita che ha colpito nel profondo l’intera comunità cittadina.