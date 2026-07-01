Maltempo in Umbria, decine di interventi dei Vigili del Fuoco

Alberi abbattuti dal vento tra Perugia, Assisi e Foligno

Il violento peggioramento delle condizioni meteorologiche che nel pomeriggio di mercoledì 1° luglio ha interessato parte dell’Umbria ha richiesto un massiccio intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Perugia. Dalle ore 17 le squadre sono impegnate in numerose operazioni di soccorso nei territori di Perugia, in particolare nella zona di Ponte Felcino, oltre che nei comuni di Assisi e Foligno.

L’ondata di maltempo, caratterizzata da forti precipitazioni e raffiche di vento, ha provocato numerose situazioni di criticità, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori per ripristinare le condizioni di sicurezza.

Alberi caduti e piante pericolanti

La maggior parte delle richieste di soccorso riguarda alberi abbattuti dal vento e piante pericolanti che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, hanno interessato strade e aree pubbliche.

Le squadre operative stanno intervenendo senza interruzione per rimuovere gli ostacoli, mettere in sicurezza le zone interessate e consentire il ripristino della normale viabilità nelle aree colpite.

Oltre settanta richieste complessive

Alle ore 20 il bilancio dell’attività operativa evidenzia un intenso lavoro da parte dei Vigili del Fuoco. Sono già stati portati a termine con successo 30 interventi, mentre restano ancora 44 richieste di soccorso in attesa di essere evase.

Le segnalazioni vengono gestite dalla sala operativa e assegnate alle squadre disponibili secondo criteri di priorità, privilegiando le situazioni che potrebbero rappresentare un rischio maggiore per la sicurezza.

Nessun ferito

Nonostante il numero elevato di interventi richiesti dal maltempo, al momento non risultano persone ferite né cittadini in pericolo di vita. Non sono state inoltre segnalate situazioni di particolare criticità per l’incolumità pubblica.

I Vigili del Fuoco proseguono il monitoraggio del territorio e continueranno a operare fino al completo smaltimento delle richieste di soccorso, mantenendo alta l’attenzione nelle aree maggiormente interessate dal passaggio del fronte temporalesco.