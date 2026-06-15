Lite tra bengalesi e tensione in Corso Vannucci a Perugia [Video]

Momenti di concitazione tra tavoli e passanti nel cuore cittadino
Lite tra più persone di origine bengalese ha creato momenti di tensione nel cuore del centro storico di Perugia, sotto gli occhi di numerosi passanti e clienti dei locali della zona, richiamando l’attenzione dei presenti in una delle aree più frequentate della città.
Il fatto si è verificato, lungo Corso Vannucci e in questo contesto, un alterco tra più soggetti ha dato origine a momenti di agitazione che hanno interrotto la normale vivibilità del tratto pedonale.
Secondo quanto ricostruito dalle informazioni disponibili, la discussione sarebbe degenerata rapidamente, con un coinvolgimento progressivo di più persone e la formazione di un capannello attorno ai soggetti coinvolti. La scena si è svolta sotto gli occhi di numerosi presenti, alcuni dei quali si trovavano seduti ai tavoli dei locali, altri in transito lungo la via principale del centro storico.
Non risultano al momento elementi che consentano di definire con precisione le cause originarie della lite, né il dettaglio della sequenza degli eventi che hanno portato all’escalation. Anche il numero esatto delle persone coinvolte non è stato chiarito in modo univoco, così come non emergono indicazioni certe su eventuali conseguenze fisiche o interventi immediati nell’immediatezza dei fatti. Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine.
Commenta per primo