Incidente stradale in via dei Loggi a Ponte San Giovanni di Perugia

Ci sarebbe un ferito, forse due, nell’incidente stradale avvenuto lungo la strada dei Loggi a Ponte San Giovanni di Perugia. Da quanto si apprende dai Vigili del fuoco, il sinistro avrebbe coinvolto due auto, una delle quali ribaltata. E quella capovolta sarebbe, invece, l’unica protagonista della carambola avvenuta su una strada, da sempre, estremamente pericolosa. «Non sappiamo ancora molto – dice alla redazione di Umbriajournal – l’operatore della Polizia locale di Perugia. A noi risulta che possa essere coinvolta una sola vettura, ma siamo arrivati da poco sul posto e non saprei dirle di più».

Paco più in là, invece, i vigili del fuoco – le due centrali distano sì e no una 50ina di metri – dicono che “è già tutto risolto“. Come dire, per non sbagliare – mica facile eh – chiamiamo un’altra fonte, vedremo se, nel corso della serata, riusciremo a saperne qualche cosa di più.

Finalmente abbiamo saputo qualche cosa in più dall’ospedale, c’è un codice rosso.

E a fare, definitiva chiarezza, ci pensa Stefano Pettinari – centrale operativa dei vigili del fuoco di Perugia – con una comunicazione più dettagliata e attendibile. «La prima partenza della centrale – scrive – è intervenuta per un incidente stradale accaduto lungo la strada dei Loggi, tra Balanzano e Madonna del Piano (altezza lavaggio Pinguino) una vettura coinvolta (quella cappottata ndr) due persone coinvolte ferite lievi. Sul posto 118 vigili del fuoco».