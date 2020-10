Incidente stradale sulla strada statale 79 al confine con Terni, feriti

I vigili del fuoco di Terni in sinergia con i colleghi di Rieti sono intervenuti sulla strada statale 79 che da Marmore va verso Rieri per un incidente stradale avvenuto nella serata di sabato, proprio al confine con Terni. Un’auto, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada, all’interno di un fossato. Due persone sono rimaste ferite e sono sta trasportate con due ambulanze all’ospedale di Rieti.