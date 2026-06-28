Incidente in centro storico a Perugia, conducente estratto dall’auto dai Vigili del fuoco

Intervento alle 7 in via Alinda Bonacci Brunamonti nel cuore di Perugia

Alle 7.00 di oggi, 28 giugno, la squadra del Distaccamento Cittadino di Corso Cavour è intervenuta per un incidente stradale avvenuto in via Alinda Bonacci Brunamonti, nel centro storico di Perugia. L’allerta è scattata dopo la segnalazione di una vettura coinvolta in un sinistro che ha richiesto un rapido intervento dei soccorritori.

Conducente estratto dall’abitacolo dopo l’impatto

Secondo quanto ricostruito, il conducente dell’auto è rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo a causa dell’impatto. Le Unità dei Vigili del Fuoco hanno proceduto all’estricazione, operando con attrezzature specifiche per garantire la massima sicurezza durante le fasi di recupero. L’uomo è stato poi affidato alle cure del personale sanitario del 118, presente sul posto per le valutazioni mediche e il successivo trasferimento in struttura ospedaliera.

Presenza di 118 e Polizia Locale per gestione dell’area

In via Alinda Bonacci Brunamonti è intervenuta anche la Polizia Locale di Perugia, che ha gestito la viabilità e avviato gli accertamenti necessari per definire la dinamica dell’incidente. L’area è stata temporaneamente delimitata per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del veicolo.

Ripristino della circolazione e verifiche in corso

L’intervento coordinato delle squadre presenti ha permesso di ripristinare la circolazione in tempi contenuti, mentre proseguono le verifiche per chiarire le cause del sinistro e le condizioni del conducente coinvolto.