Incendio abitazione, vigili del fuoco salvano gatto che aveva respirato fumo

La squadra dei vigili del fuoco di Todi è intervenuta intorno alle 17.45 in località Rotecastello, nel comune di San Venanzo, per un incendio abitazione che ha interessato alcune parti degli arredi. Le cause sono in fase di accertamento. Sul posto è intervenuta anche la squadra di Orvieto, in quanto la zona è di loro competenza. Nessuna persona è stata coinvolta, è stato salvato un gatto che era rimasto intrappolato nell’appartamento ed ha respirato del fumo.