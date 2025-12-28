Fontivegge chiede interventi duri per fermare escalation violenta

L’appello è netto e non lascia spazio a interpretazioni: «Fermate la violenza». A Fontivegge cresce la preoccupazione dopo l’episodio avvenuto a Santo Stefano, quando una lite degenerata nel cuore del Broletto ha richiesto l’intervento urgente della polizia. Il caso, ricostruito nelle prime ore dagli investigatori, ha riportato al centro del dibattito la fragilità di un’area che da anni convive con tensioni, degrado e una percezione di insicurezza sempre più radicata. Il riferimento all’episodio è presente anche nella cronaca locale, come riportato qui: https://www.umbriajournal.com/cronaca/violenta-lite-a-fontivegge-nel-giorno-di-santo-stefano-un-ferito-627745/

A muoversi ancora una volta è Giulietto Albioni, figura di riferimento del gruppo Progetto Fontivegge, realtà nata sui social e divenuta nel tempo un osservatorio costante su ciò che accade nel quartiere. Albioni, che da anni documenta criticità e segnala situazioni problematiche, sottolinea come l’ultimo episodio confermi una tendenza che i residenti vivono sulla propria pelle: «Non è un fatto isolato, ma l’ennesimo segnale di un problema che continua a ripresentarsi».

Secondo Albioni, la questione non riguarda solo la sicurezza immediata, ma anche le conseguenze indirette che colpiscono chi vive e investe nella zona. Il deprezzamento degli immobili, spiega, è ormai evidente: chi prova a vendere casa si trova costretto ad accettare cifre molto inferiori rispetto al valore reale. Una dinamica che, a suo giudizio, rischia di trasformare Fontivegge in un’area sempre più marginalizzata, con ricadute sociali difficili da invertire.

Il nodo principale, osserva Albioni, riguarda alcuni locali che diventano punto di ritrovo per situazioni conflittuali, risse improvvise e attività illegali. «Non bastano eventi o iniziative culturali per cambiare la rotta», afferma. «Servono interventi radicali, capaci di incidere sulle cause e non solo sugli effetti». La richiesta è quella di un’azione decisa, che metta un freno a comportamenti che, secondo i residenti, compromettono la vivibilità dell’intero quartiere.

L’analisi si allarga anche al centro storico, dove Albioni segnala un ritorno di episodi di degrado che sembravano attenuati negli ultimi mesi. Per lui, il punto è semplice: chi vive o frequenta la città deve rispettarne le regole, senza eccezioni. Un messaggio diretto, che riflette il malessere di una comunità stanca di convivere con situazioni che considera ormai insostenibili.

Sul fronte investigativo, scrive Luca Benedetti de il Messaggero, la polizia sta ricostruendo la dinamica della lite di Santo Stefano, che ha coinvolto due cittadini stranieri. All’arrivo delle volanti, un uomo è stato trovato a terra, inizialmente si è ipotizzato un investimento, ma i primi accertamenti della scientifica non hanno rilevato segni compatibili sull’auto coinvolta. Un 35enne originario della Guinea è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza; l’uomo ha riferito agli agenti di essersi fermato per soccorrere il ferito, poi trasportato in ospedale in codice rosso.

Le indagini della squadra mobile proseguono per chiarire ogni dettaglio e definire con precisione cosa sia accaduto in quei minuti concitati. Intanto, nel quartiere resta la sensazione di un equilibrio fragile, che i residenti chiedono con forza di ristabilire attraverso controlli più serrati e misure capaci di restituire sicurezza e dignità a un’area che da troppo tempo vive sotto pressione.