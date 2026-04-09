Ferrovie Centro Italia: al via tavolo interregionale

Trump “Forze USA in Iran finchè accordo rispettato, pronti a reagire” WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Tutte le navi, gli aerei e il personale militare statunitense, con munizioni, armamenti e qualsiasi altra cosa appropriata e necessaria per la persecuzione e la distruzione letale di un nemico già sostanzialmente indebolito, rimarranno in Iran e nelle aree circostanti fino a quando il vero accordo raggiunto non sarà pienamente […]

Barcellona ko in casa: l’Atletico Madrid vince 2-0 Rosso a Cubarsi, Alvarez e Sorloth decidono la gara

Douè e Kvaratskhelia stendono il Liverpool: il Psg vince 2-0 Francesi brillanti, Reds incapaci di reagire.

Cina, il razzo Long March-8 invia nello spazio nuovi satelliti Internet WENCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ieri ha lanciato un razzo vettore Long March-8 nella provincia insulare meridionale di Hainan, inviando nello spazio 18 satelliti Internet. Il razzo è decollato alle 21:32 (ora di Pechino) dal Sito di lancio di veicoli spaziali commerciali di Hainan. Ha collocato con successo nell’orbita prevista i carichi utili, ovvero […]

Vanoli “Crystal Palace bellissimo test, serve una Fiorentina lucida” Nei viola assente Kean, ancora dolorante alla tibia

Cina, nasce un ufficio per gli asset statali all’estero PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Commissione per la supervisione e l’amministrazione degli asset statali (Sasac) del Consiglio di Stato della Cina ha istituito un ufficio per gli asset statali all’estero, ha reso noto oggi la commissione. Il nuovo ufficio guiderà le imprese sotto la sua supervisione nelle loro attività internazionali e le aiuterà a ottimizzare […]

A Shanghai una mostra sul padiglione cinese della 60esima Biennale di Venezia SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La mostra “Atlas: Armonia nella diversità – Il padiglione della Cina alla 60esima edizione della Biennale di Venezia (Shanghai Stop)” è stata inaugurata di recente al World Expo Museum ed è aperta gratuitamente al pubblico a Shanghai, nella Cina orientale. Organizzata dal World Expo Museum e dalla Zhejiang University, la mostra […]

Banca Generali, due nuove opere nella collezione di BG ArTalent a Milano MILANO (ITALPRESS) – Banca Generali conferma per l’ottavo anno il sostegno alla Milano Art Week 2026 in qualità di main sponsor. La manifestazione, promossa dal Comune di Milano, in programma dal 13 al 19 aprile, prevede una serie di eventi in tutta la città con un ricco palinsesto di mostre, visite e incontri. Per l’occasione, […]

Urso “Adeguare subito prezzi carburanti, ho convocato le compagnie per domani” ROMA (ITALPRESS) – “Ho convocato per domani pomeriggio le quattro grandi aziende fornitrici di carburanti perchè ci sia la consapevolezza che l’adeguamento dei prezzi debba essere immediato. Se l’intesa annunciata in merito al conflitto ha provocato una riduzione significativa e immediata del petrolio e del gas, questa riduzione deve avvenire subito anche sulla rete distributrice”. […]