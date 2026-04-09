Ferrovie Centro Italia: al via tavolo interregionale

Rfi e Regioni al lavoro su criticità e nuovi modelli
Si è svolto il primo incontro del tavolo interregionale dedicato al modello di esercizio ferroviario dell’Italia centrale, con la partecipazione di Rete Ferroviaria Italiana e delle Regioni Toscana, Umbria e Lazio.
Al tavolo hanno preso parte i vertici tecnici di Rfi, in particolare della Direzione circolazione e orario, insieme agli assessorati ai trasporti delle tre regioni coinvolte.
L’incontro ha rappresentato un momento di confronto sulle principali criticità dei servizi ferroviari regionali, soprattutto lungo la linea Direttissima Firenze-Roma, ormai prossima alla saturazione e caratterizzata da una forte presenza di traffico a mercato.
L’obiettivo condiviso è quello di avviare un percorso tecnico che porti alla definizione di una nuova strategia integrata, capace di superare l’attuale rigidità dei contratti di servizio regionali e di offrire soluzioni di trasporto più aderenti alle esigenze dei cittadini, in particolare dei pendolari.
Il tavolo proseguirà nelle prossime settimane con incontri a carattere più operativo. Secondo quanto emerso, il nuovo modello di esercizio costituirà la base tecnica per i futuri Accordi quadro regionali e, dove già esistenti, potrà determinare aggiornamenti degli accordi in vigore.
Gli assessorati delle tre regioni hanno espresso soddisfazione per l’avvio del confronto, da tempo richiesto, sottolineando le elevate aspettative da parte dell’utenza.
Un’esigenza resa ancora più urgente dall’intensificarsi dei cantieri legati al PNRR lungo le linee ferroviarie, che stanno comportando disagi e ripercussioni sui collegamenti quotidiani.
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