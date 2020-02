Eventi valentiniani a Terni, Polizia arresta ricercato

Nell’ambito del dispositivo di sicurezza predisposto dal Questore d’intesa con il Prefetto Sensi, nel primo pomeriggio di oggi quattro equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche coordinati dalla Squadra Volante con l’impiego di una unità cinofila antidroga del reparto di Nettuno, hanno effettuato capillari controlli in tutta la città.

Verso le ore 16,30 un equipaggio ha fermato una Alfa 147 con a bordo un uomo del 89 e una donna del 90, entrambi di origini marocchine. L’uomo ha esibito una patente italiana che dal controllo dell’agente della Polizia è risultata alterata. Lo straniero a quel punto ha cercato di darsi alla fuga colpendo al volto ed alle gambe i due agenti che lo stavano controllando i quali, nonostante l’aggressione, sono riusciti a bloccarlo.

Con l’ausilio di altri equipaggi i due sono stati accompagnati in questura dove dalle impronte digitali sono emerse le vere generalità dello straniero il quale risultava ricercato per l’esecuzione di un ordine di cattura dovendo espiare una condanna emessa dal Tribunale di Perugia di 1 anno e 6 mesi di reclusione per reati in materia di stupefacenti, evasione e lesioni a pubblico ufficiale. Per tale motivo è stato tratto in arresto ed associato alla locale casa circondariale. E’ stato anche denunciato per resistenza violenza a pubblico ufficiale, sostituzione di persona, lesioni aggravate e guida senza patente.

Nel corso del servizio con l’unità cinofila “Fuja” sono stati controllati alcuni esercizi pubblici, quartieri della prima periferia, parchi del centro cittadino e la stazione ferroviaria.