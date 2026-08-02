Due interventi dei vigili del fuoco tra incidente e incendio A1

Orvietano, soccorsi all’alba e rogo serale senza vittime gravi

🚨Due emergenze nell’Orvietano tra sabato e domenica: incidente sulla SS74 all’ingresso di Castel Giorgio con una giovane trasportata in elisoccorso e incendio di un rimorchio carico di latte all’area di servizio Fabro Ovest sulla A1.

Due emergenze nell’Orvietano in poche ore

Due distinti interventi hanno impegnato i soccorritori nell’Orvietano tra la serata del 1° agosto e la mattina del 2 agosto. Il primo episodio ha riguardato un incendio che ha coinvolto un rimorchio carico di latte sull’Autostrada A1, all’altezza dell’area di servizio Fabro Ovest. Il secondo è avvenuto poche ore più tardi sulla strada statale 74, all’ingresso di Castel Giorgio, dove un’autovettura è uscita autonomamente dalla carreggiata.

In entrambe le circostanze sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Orvieto, insieme ai sanitari del 118 e alle forze dell’ordine competenti per i rilievi e la gestione della viabilità.

Incidente sulla statale 74, una giovane trasferita in elisoccorso

L’incidente si è verificato poco dopo le 6 di domenica 2 agosto, al chilometro 85 della strada statale 74, in prossimità dell’ingresso di Castel Giorgio, nel territorio comunale di Orvieto.

Secondo le informazioni disponibili, una Peugeot 2008 con a bordo due giovanissime ragazze è uscita autonomamente di strada, andando a impattare fuori dalla carreggiata.

La conducente è riuscita ad abbandonare il veicolo senza l’aiuto dei soccorritori, mentre la passeggera, rimasta ferita, è stata estratta grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno utilizzato le specifiche attrezzature di soccorso tecnico.

Dopo essere stata affidata al personale sanitario del 118 di Orvieto, la giovane è stata trasferita con l’elisoccorso all’ospedale di Terni per ricevere le cure necessarie.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri di Orvieto e di Castel Giorgio, ai quali sono stati affidati gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’uscita di strada.

Rimorchio in fiamme all’area di servizio Fabro Ovest

La sera precedente, poco dopo le 21:30, un’altra emergenza aveva richiesto l’intervento dei soccorritori lungo l’Autostrada del Sole.

Un autista che stava percorrendo la carreggiata ha notato le fiamme svilupparsi dal rimorchio carico di latte del proprio mezzo pesante. Nonostante la situazione di pericolo, il conducente è riuscito a mantenere il controllo del veicolo e a raggiungere l’area di servizio Fabro Ovest.

Qui ha parcheggiato il mezzo in una zona isolata dell’area di sosta e ha sganciato tempestivamente la motrice, evitando che l’incendio si propagasse anche alla parte anteriore dell’autoarticolato.

Successivamente ha atteso l’arrivo dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Orvieto, intervenuti con due mezzi per le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza.

Traffico bloccato durante le operazioni

Per consentire l’intervento dei soccorritori e garantire la sicurezza dell’area, il traffico da e per Fabro è stato temporaneamente bloccato durante le operazioni di emergenza.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale, che ha gestito la viabilità e gli adempimenti di competenza mentre i Vigili del Fuoco concludevano le operazioni di spegnimento e bonifica dell’area interessata dall’incendio.

Le due emergenze, avvenute a poche ore di distanza l’una dall’altra, hanno richiesto un importante dispiegamento di uomini e mezzi, consentendo di prestare rapidamente soccorso alle persone coinvolte e di mettere in sicurezza i luoghi interessati dai due distinti interventi.