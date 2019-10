Due incidenti nella notte, auto e mezzo da lavoro si ribaltano, un ferito

Un incidente sul lavoro

Un Incidente stradale è avvenuto ieri – ore 21,45 – sulla Perugia Ancona, in direzione Perugia. Il fatto, riferiscono i vigili del fuoco del comando centrale di, è avvenuto all’uscita per. Per fortuna, l’uomo di 47 anni che viaggiava a bordo di un furgone, è rimasto illeso. Sul posto è arrivata, oltre ai Vigli del fuoco anche una pattuglia della Polizia Stradale e una ambulanza del 118 inviata dalla centrale unica del Santa Maria della Misericordia.

Un incidente sul lavoro, invece, si è verificato attorno alle 23, sempre di ieri, quando per cause in corso di accertamento presso i Carabinieri un mezzo da lavoro delle Ferrovie dello Stato è finito in una scarpata, all’altezza di Palazzo Mancinelli. Si tratta di caricatore ruote/rotaie. Da quanto si apprende dai Vigili del fuoco del comando provinciale di Madonna Alta di Perugia, ci sarebbe un ferito e che è stato trasportato immediatamente all’ospedale di Branca.

Sul posto, oltre ai pompieri della centrale anche quelli di Gaifana, i Carabinieri e il personale sanitario del 118.