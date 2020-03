Coronavirus, Tesei riesce con il Governo, arrivano 10 ventilatori polmonari

Dieci ventilatori polmonari arriveranno in Umbria. Sono partiti ieri da Roma. E’ scritto nel Corriere dell’Umbria di oggi. La presidente della Regione, Donatella Tesei, nei giorni scorsi aveva inviato una lettera al governo per sollecitare l’invio dei respiratori. I dieci ventilatori verranno smistati e destinati ai vati ospedali umbri che stanno combattendo in prima linea per strappare i pazienti dal virus. Senza di questi non si può neanche sperare di salvare i pazienti affetti da Cocid-19.

Altri 8 arriveranno grazie alla donazione della Cna Umbria. Questi si vanno ad aggiungere ai 15 che l’ospedale ha noleggiato autonomamente per tre mesi al costo di 140 mila euro e a quelli che le cliniche private regionali metteranno a disposizione, La presidente Tesei nella lettera, oltre ai 10, ne aveva chiesti 18 entro due settimane, a fronte dei 50 sollecitati in un primo momento.

Oltre ai ventilatori la seconda emergenza è la carenza dei DPI, i dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari che stanno a stretto contatto con i malati. Entro la prossima settimana il governo invierà all’Umbria le mascherine FFP2, indispensabili della Rianimazione che stanno per rimanere sena protezioni.