Controlli rafforzati sulla movida a Terni, ritirate 36 armi in città

Servizi straordinari tra controlli, droga e misure di prevenzione

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti nell’ambito del dispositivo “Movida Sicura”, promosso dal Questore Abenante con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza nelle aree più frequentate del centro cittadino durante le ore serali. L’attività ha visto il coinvolgimento congiunto della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, impegnate in un piano coordinato di vigilanza e prevenzione.

L’operazione è stata organizzata per garantire una maggiore tutela dei cittadini, prevenire episodi di violenza e contrastare comportamenti illeciti nei luoghi maggiormente interessati dalla presenza di giovani e frequentatori della movida.

Controlli nelle piazze e posti di verifica

Nel corso della serata gli operatori hanno effettuato servizi dinamici di pattugliamento, presidiando le principali piazze del centro e predisponendo quattro posti di controllo lungo le direttrici ritenute più sensibili.

L’attività si è sviluppata attraverso verifiche mirate su persone e veicoli, oltre a interventi conseguenti alle segnalazioni ricevute dalle forze dell’ordine durante il servizio. L’obiettivo è stato quello di mantenere un costante presidio del territorio e intervenire rapidamente nelle situazioni che potessero rappresentare un rischio per la sicurezza pubblica.

Segnalazione per presunto spaccio e verifiche sul soggiorno

Tra gli interventi effettuati figura quello in piazza Paul Harris, dove gli agenti hanno controllato un gruppo di giovani dopo una segnalazione relativa a un presunto episodio di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante gli accertamenti è stato identificato un cittadino straniero, invitato successivamente a presentarsi negli uffici della Questura per consentire ulteriori verifiche sulla regolarità della sua posizione sul territorio nazionale.

Le operazioni sono rientrate nelle ordinarie attività di identificazione e controllo previste dal dispositivo straordinario disposto per la sicurezza della movida.

Due dosi di cocaina e segnalazione alla Prefettura

Nel corso dei controlli svolti nei pressi di un esercizio pubblico del centro cittadino, gli operatori hanno identificato un uomo che si trovava in evidente stato di alterazione.

Gli accertamenti hanno portato al rinvenimento di due dosi di cocaina detenute per uso personale. Al termine delle verifiche, l’uomo è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura, come previsto dalla normativa vigente in materia di sostanze stupefacenti.

L’intervento si inserisce nell’attività di contrasto ai fenomeni di consumo e detenzione di droga nelle zone maggiormente frequentate durante le ore serali e notturne.

Minore riaffidata alla madre dopo l’intervento

Nel corso della stessa attività operativa gli agenti hanno rintracciato una minore, che è stata presa in carico per gli accertamenti necessari.

Ultimate le verifiche, la ragazza è stata riaffidata alla madre, concludendo così l’intervento senza ulteriori conseguenze.

L’episodio rappresenta uno dei diversi interventi effettuati durante la serata nell’ambito del dispositivo di vigilanza predisposto per garantire la tutela delle persone presenti nelle aree della movida.

Lite in città e ritiro cautelare di 36 armi

Successivamente, a seguito di un episodio di lite verificatosi in città, il personale della Polizia di Stato ha adottato una misura preventiva prevista dall’articolo 39 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

Il provvedimento ha comportato il ritiro cautelare di 36 armi regolarmente detenute, del relativo munizionamento e delle licenze di porto d’armi riconducibili all’interessato.

Si tratta di una misura finalizzata esclusivamente alla tutela della sicurezza pubblica, adottata in via preventiva nei casi previsti dalla normativa vigente, con lo scopo di evitare possibili situazioni di pericolo.

Proseguono i servizi di prevenzione

Le attività rientrano nel piano straordinario di controllo del territorio predisposto dalla Questura, che continuerà anche nelle prossime settimane con il coinvolgimento delle diverse forze di polizia.

L’obiettivo rimane quello di rafforzare la presenza delle istituzioni sul territorio, assicurare un costante monitoraggio delle aree più frequentate della città e intervenire tempestivamente nelle situazioni che possano compromettere l’ordine e la sicurezza pubblica.