Cacciatore muore per colpo partito dal suo stesso fucile. Un cacciatore di 63 anni è morto per un colpo partito con tutta probabilità dal suo stesso fucile, un calibro 12. La tragedia è accaduta ieri mattina nella zona di Massa Martana. A lanciare la moglie dell’uomo quando, all’ora di pranzo, non lo ha visto rientrare a casa. Ha quindi chiamato due amici che sono andati a cercarlo.

Il 63enne è stato trovato privo di vita, in una zona a poca distanza dalla sua abitazione. Sul posto sono arrivati i carabinieri. Indagini in corso per stabilire con esattezza le cause di morte del cacciatore.

Secondo i primi accertamenti, si tratterebbe di un colpo partito incidentalmente dal suo fucile, quando l’uomo si è chinato per passare tra i fili di una vigna nel tentativo di recuperare un uccello abbattuto. Tutti gli elementi sono comunque al vaglio della procura di Spoleto, in particolare della dottoressa Michela Petrini.