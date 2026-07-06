Bandecchi sospende firme sugli atti in attesa delle indagini

Scelta cautelativa del presidente per tutelare l’ente provinciale

Il presidente della Provincia di Terni, Stefano Bandecchi, ha annunciato la sospensione cautelativa della firma dei provvedimenti dell’ente fino all’arrivo delle prime risultanze dell’indagine avviata dalla Procura della Repubblica. La decisione è stata comunicata attraverso una nota diffusa nella giornata di domenica 6 luglio, nella quale il presidente spiega le ragioni della scelta e richiama la necessità di salvaguardare l’immagine dell’amministrazione provinciale.

La comunicazione arriva mentre sono in corso gli accertamenti giudiziari che coinvolgono lo stesso Stefano Bandecchi e un dirigente della Provincia. Il presidente precisa di aver adottato una misura di carattere esclusivamente cautelativo, in attesa che gli organi competenti chiariscano i fatti oggetto dell’inchiesta.

Una decisione per tutelare la Provincia

Nel documento diffuso alla stampa, Stefano Bandecchi afferma che la decisione nasce dalla volontà di proteggere l’immagine della Provincia di Terni durante una fase particolarmente delicata. La sospensione della firma di ogni provvedimento sarà mantenuta fino all’arrivo delle prime risultanze investigative e si inserisce, come spiegato nella nota, anche nel percorso di definizione dei nuovi assetti organizzativi ritenuti necessari per garantire il corretto funzionamento dell’ente.

Il presidente sottolinea che la misura rappresenta una scelta prudenziale, adottata nelle more dell’organizzazione interna dell’amministrazione provinciale e senza anticipare alcuna valutazione sul merito dell’indagine.

L’attesa delle verifiche della Procura

Nella stessa comunicazione, Stefano Bandecchi richiama il lavoro della Procura della Repubblica, esprimendo l’auspicio che gli approfondimenti possano concludersi in tempi rapidi. L’obiettivo indicato dal presidente è quello di ottenere un rapido chiarimento sulla vicenda giudiziaria che lo coinvolge insieme a un dirigente dell’ente.

Secondo quanto riportato nella nota ufficiale, il presidente auspica che le autorità incaricate delle indagini possano arrivare rapidamente alle prime conclusioni, così da fare piena luce sulla situazione.

La posizione espressa nella nota ufficiale

Nel testo diffuso, Stefano Bandecchi ribadisce che la decisione di non firmare provvedimenti ha carattere esclusivamente cautelativo. La scelta viene motivata con la necessità di attendere gli sviluppi dell’attività investigativa e con l’intenzione di preservare il prestigio istituzionale della Provincia durante una fase di particolare attenzione.

Il presidente evidenzia inoltre che l’iniziativa è stata assunta mentre sono in corso le procedure destinate a definire nuovi assetti organizzativi dell’ente, ritenuti funzionali alla tutela dell’immagine dell’amministrazione.

In attesa degli sviluppi dell’inchiesta

La vicenda resta quindi legata all’evoluzione degli accertamenti svolti dalla Procura della Repubblica. La nota diffusa dalla Provincia non aggiunge ulteriori elementi sul contenuto dell’indagine, limitandosi a comunicare la decisione del presidente di sospendere temporaneamente la sottoscrizione degli atti amministrativi.

L’iniziativa annunciata da Stefano Bandecchi rappresenta una misura cautelativa destinata a rimanere in vigore fino all’arrivo delle prime risultanze investigative. Saranno gli sviluppi dell’attività della magistratura a delineare il quadro della vicenda e a chiarire gli aspetti oggetto degli accertamenti, mentre la Provincia proseguirà il percorso organizzativo richiamato nella comunicazione ufficiale.