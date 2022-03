Arrestato spacciatore, ha appena 23 anni,

cocaina e hashish ad un 60enne

I Carabinieri di Terni hanno arrestato un colombiano di 23 anni. Il ragazzo, che vive a Terni seppure residente in Puglia, è stato fermato per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

il DirUjcom

Il giovane, che è già noto alle forze dell’ordine dove aveva l’obbligo di firma presso la polizia giudiziaria, è stato sorpreso dai Carabinieri, durante un servizio contro lo spaccio al dettaglio nel centro di Terni.

Stava cedendo cocaina ad un uomo di 60 anni in via Castello, il 60enne è stato segnalato quale assuntore. Nella successiva perquisizione effettuata dai carabinieri, a casa del presunto spacciatore, sono stati rinvenuti 2 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi, e quasi 1 grammo di hashish. Il giovane, cui è stato sequestrato lo stupefacente, è stato posto gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza con il rito direttissimo.