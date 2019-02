“Il gatto tra arte e scienza”, domani alle ore 17,30 alla Sala Sant’Anna

Organizzato dal Lions Club Perugia Maestà delle Volte e dall’Istituto Omnicomprensivo Bernardino di Betto, si svolgerà domani, martedì 26 febbraio dalle 17,30 il meeting “Il gatto tra arte e scienza”, presso la Sala della Fondazione Sant’Anna di Perugia, Via Roma, 15

I relatori che si alterneranno sul palco tratteranno vari aspetti attinenti ai nostri amici a quattro zampe, in un ottica che andrà dalla scienza all’arte, dalla letteratura alla cura della loro salute, dalla storia all’architettura.

In particolare, Luisa Alunni Solestizi, ricercatrice universitaria, illustrerà il paradosso del gatto di Schrödinger; Maria Chiara Catalani, veterinaria comportamentista, con “FelinaMente“, spiegherà come arricchire la vita del gatto in casa; Francesca Cencetti, Dirigente Scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo Bernardino di Betto, parlerà del gatto nell’arte. Luigi Giuliani, Professore Universitario Lingua e letteratura spagnola, terrà la relazione su “I gatti de Roma“; Donato Loscalzo, Professore Universitario Lingua e letteratura greca illustrerà “Il gatto nelle fiabe“; Luca Mechelli, Direttore Dipartimento Medicina Veterinaria, spiegherà “Le patologie del gatto“; Santi Parlagreco, Ingegnere, Scrittore ed Editore: “Lorenzo e Picchi“.

