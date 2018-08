Rapporto GeOverdose, Umbria più alto tasso di morte per overdose di droga Dal gennaio 2018 sono stati 56 i morti per droga, un numero decisamente alto. Soprattutto se si tiene conto del fatto che l’Umbria, insieme alle Marche e alla Sardegna, presenta un indice standardizzato di mortalità più di 4 volte superiore alla media nazionale. In sostanza, rispetto all’analogo periodo del 2017, nel primo trimestre 2018 si assiste ad uno spostamento dei focolai di mortalità verso il nordovest del Paese e la Sardegna (dove la situazione appare particolarmente critica nella parte meridionale dell’isola ed in particolare nella provincia di Cagliari) e ad una conferma della cronicizzazione della situazione nelle Marche e nell’Umbria.

L’età media dei soggetti deceduti nei primi mesi del 2018 è di 26,8 anni. Dei 56 soggetti deceduti dati per certi, 48 (85,7%) sono maschi ed 8 (14,3) femmine. Il 12,5% è di nazionalità straniera. L’assunzione di droghe da soli ed in luogo chiuso si conferma come uno dei maggiori fattori di rischio per l’evoluzione in senso letale: il 70% dei deceduti, infatti, erano da soli al momento dell’assunzione di droghe. Per quanto riguarda le sostanze, nel 69,5% dei casi è stata l’eroina a essere fatale, nel 8,5 % dei casi la cocaina mentre il restante 22% si divide tra cocktail di droghe e alcol, metadone non prescritto, cocktail di farmaci e alcol e sostanze non determinate.

