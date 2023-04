Sisma 2016, Castelli, 60 mln per imprese Zone Franche Urbane

Sisma 2016 – In arrivo ulteriori 60 milioni per le imprese delle zone del sisma 2016. Nei giorni scorsi il Ministero delle Imprese e del Made in ItalyMinistero delle Imprese e del Made in ItalyIl Ministero delle imprese e del made in Italy è un dicastero del governo italiano. Si occupa di politica industriale, di commercio e di comunicazioni. L'attuale ministro è Adolfo Urso, in carica dal 22 ottobre 2022. ha pubblicato la circolare direttoriale che definisce i termini e modalità di presentazione. “Anche quest’anno infatti, grazie all’impegno del governo, è stato confermato il finanzia- mento delle risorse per agevolazioni alle attività produttive che operano nelle 4 regioni del Cento Italia. La Legge di bilancio per il 2023 aveva previsto lo stanziamento di ulteriori 60 milioni di euro.

Ora il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha appena pubblicato la circolare che spiega come presentare le domande di accesso alle agevolazioni. Desti- natari dell’intervento sono le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nellaZona Franca UrbanaZona Franca UrbanaLe Zone Franche Urbane (ZFU) sono ambiti territoriali, di dimensione prestabilita, dove si concentrano programmi di defiscalizzazione e decontribuzione rivolti alle imprese. Nate sulla base dell’esperienza francese delle Zones Franches Urbanes nell’obiettivo di favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri e aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico ed occupazionale, le ZFU intervengono anche per favorire la ripresa e lo sviluppo di territori colpiti da calamità naturali. istituita nei comuni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. Le esenzioni fiscali e contributive potranno essere richieste a partire dal 2 maggio e fino al 24 maggio 2023”, commenta così il Commissario alla Riparazione e Ricostru- zione sisma 2016 Guido Castelli.

E conclude “La rigenerazione economica e il contrasto allo spopolamento dell’Appennino passano anche attraverso il sostegno alle attività private”.