Rugby Perugia rilancia la corsa sfidando i Cavalieri Prato

Biancorossi attesi a una prova decisiva nel match di Perugia
Il Rugby Perugia torna in campo con l’urgenza di invertire la rotta e restituire slancio a una stagione che, dopo un avvio brillante, ha rallentato nelle ultime due settimane. Le sconfitte contro Alto Lazio e Siena hanno frenato la corsa dei biancorossi, ora quarti, ma ancora pienamente in lotta per le posizioni di vertice. La sfida di domenica 25 gennaio alle 14.30 contro i Cavalieri Union Rugby Prato, attesi a Pian di Massiano, diventa così un passaggio cruciale per ritrovare fiducia e punti pesanti.
Una gara che pesa sulla classifica
La formazione toscana arriva in Umbria con 19 punti e una recente battuta d’arresto contro il Rugby Gubbio, risultato che ha indirettamente complicato il cammino dei perugini, superati proprio dai rossoblù in classifica. Il confronto diretto tra Olbia e Alto Lazio, unito alla gara interna di Gubbio contro Siena, rende questa nona giornata – ultima del girone di andata – un crocevia determinante per chi punta al podio.
Perugia, che in casa ha sempre mostrato solidità e intensità, vuole sfruttare il fattore campo per riprendere il ritmo che aveva caratterizzato le vittorie contro Gubbio e Olbia. La squadra, giovane e in crescita, ha mostrato qualità ma anche margini di miglioramento, soprattutto nella gestione dei momenti chiave.
Le indicazioni tecniche e la crescita del gruppo
Il tecnico Alfredo De Angelis ha analizzato con lucidità il momento della squadra, sottolineando come la sfida con i Cavalieri presenti caratteristiche simili a quella di Siena, pur con alcune differenze. La formazione toscana dispone di individualità di livello, ma mostra difficoltà nella mischia ordinata, un aspetto che Perugia vuole provare a sfruttare con decisione.
Secondo De Angelis, la squadra sta attraversando una fase di maturazione: manca ancora quella concretezza necessaria per trasformare le buone prestazioni in risultati, ma il percorso intrapreso è chiaro. L’obiettivo è rendere più efficace il reparto offensivo, aumentando la capacità di finalizzare le occasioni create. Il gruppo, compatto e motivato, tende a esaltarsi davanti al pubblico di casa, elemento che potrebbe rivelarsi determinante anche in questa occasione.
Obiettivo: tornare sul podio
Il match contro i Cavalieri rappresenta un’opportunità concreta per rimettersi in carreggiata e chiudere il girone di andata con un segnale forte. La classifica è corta, e un successo permetterebbe ai biancorossi di rientrare immediatamente nella lotta per le prime tre posizioni, restituendo slancio a un ambiente che crede nel potenziale della squadra.
La determinazione con cui Perugia si prepara alla sfida conferma la volontà di reagire e di trasformare le difficoltà recenti in un punto di ripartenza. La gara di Pian di Massiano diventa così un banco di prova significativo, non solo per la classifica, ma per la crescita complessiva di un gruppo che vuole dimostrare di poter competere stabilmente ai vertici del girone.
PERUGIA: Rugby Perugia – Sfida ai Cavalieri Prato
Il Rugby Perugia torna in campo con l’obiettivo di rilanciare la propria corsa in classifica dopo due battute d’arresto.
A Pian di Massiano i biancorossi affrontano i Cavalieri Union Prato in un match che può ridare slancio alla stagione.
La squadra, guidata da Poloni e De Angelis, punta a sfruttare il fattore campo per ritrovare concretezza e ritmo, sostenuta dal pubblico che spesso ha fatto la differenza nelle gare interne.
Giorno: Domenica 25 gennaio 2026
Orario di inizio: 14:30
Luogo: Campo Rugby Pian di Massiano – Percorso Verde, 06100 Perugia (PG)
Descrizione: Incontro di Serie B tra Rugby Perugia e Cavalieri Union Prato, valido per la nona giornata del girone di andata.
Evento sportivo aperto al pubblico, con la squadra biancorossa impegnata in una gara decisiva per risalire la classifica e ritrovare fiducia dopo le ultime uscite.
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