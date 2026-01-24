Rugby Perugia rilancia la corsa sfidando i Cavalieri Prato

Biancorossi attesi a una prova decisiva nel match di Perugia

Il Rugby Perugia torna in campo con l’urgenza di invertire la rotta e restituire slancio a una stagione che, dopo un avvio brillante, ha rallentato nelle ultime due settimane. Le sconfitte contro Alto Lazio e Siena hanno frenato la corsa dei biancorossi, ora quarti, ma ancora pienamente in lotta per le posizioni di vertice. La sfida di domenica 25 gennaio alle 14.30 contro i Cavalieri Union Rugby Prato, attesi a Pian di Massiano, diventa così un passaggio cruciale per ritrovare fiducia e punti pesanti.

Una gara che pesa sulla classifica

La formazione toscana arriva in Umbria con 19 punti e una recente battuta d’arresto contro il Rugby Gubbio, risultato che ha indirettamente complicato il cammino dei perugini, superati proprio dai rossoblù in classifica. Il confronto diretto tra Olbia e Alto Lazio, unito alla gara interna di Gubbio contro Siena, rende questa nona giornata – ultima del girone di andata – un crocevia determinante per chi punta al podio.

Perugia, che in casa ha sempre mostrato solidità e intensità, vuole sfruttare il fattore campo per riprendere il ritmo che aveva caratterizzato le vittorie contro Gubbio e Olbia. La squadra, giovane e in crescita, ha mostrato qualità ma anche margini di miglioramento, soprattutto nella gestione dei momenti chiave.

Le indicazioni tecniche e la crescita del gruppo

Il tecnico Alfredo De Angelis ha analizzato con lucidità il momento della squadra, sottolineando come la sfida con i Cavalieri presenti caratteristiche simili a quella di Siena, pur con alcune differenze. La formazione toscana dispone di individualità di livello, ma mostra difficoltà nella mischia ordinata, un aspetto che Perugia vuole provare a sfruttare con decisione.

Secondo De Angelis, la squadra sta attraversando una fase di maturazione: manca ancora quella concretezza necessaria per trasformare le buone prestazioni in risultati, ma il percorso intrapreso è chiaro. L’obiettivo è rendere più efficace il reparto offensivo, aumentando la capacità di finalizzare le occasioni create. Il gruppo, compatto e motivato, tende a esaltarsi davanti al pubblico di casa, elemento che potrebbe rivelarsi determinante anche in questa occasione.

Obiettivo: tornare sul podio

Il match contro i Cavalieri rappresenta un’opportunità concreta per rimettersi in carreggiata e chiudere il girone di andata con un segnale forte. La classifica è corta, e un successo permetterebbe ai biancorossi di rientrare immediatamente nella lotta per le prime tre posizioni, restituendo slancio a un ambiente che crede nel potenziale della squadra.

La determinazione con cui Perugia si prepara alla sfida conferma la volontà di reagire e di trasformare le difficoltà recenti in un punto di ripartenza. La gara di Pian di Massiano diventa così un banco di prova significativo, non solo per la classifica, ma per la crescita complessiva di un gruppo che vuole dimostrare di poter competere stabilmente ai vertici del girone.