Il Rugby Perugia domina a Gubbio e fa suo il derby (5-22)

15 Febbraio 2026 Sport
Il Rugby Perugia domina a Gubbio e fa suo il derby (5-22)

Prestazione di alto livello della formazione di Poloni – De Angelis, che chiude la pratica già nel primo tempo

Il Rugby Perugia vince e convince nel derby umbro contro il Rugby Gubbio. Dopo il rotondo successo interno contro Roma, la squadra di Poloni – De Angelis si è ripetuta nel difficile campo dei ‘ cugini’, conquistando quattro punti (5-22) al termine di una partita sostanzialmente dominata. Nel primo tempo, infatti, Perugia ha chiuso con un netto 0-15, frutto del calcio piazzato di Faina e delle mete di Paoletti (trasformata da Faina) e Gioè (non trasformata). Nella ripresa Gubbio è andato a segno con Van Rhyn (non trasformata 5-15), ma la truppa perugina è stata in grado di controllare senza grossi affanni e di certificare la vittoria nel finale con la meta di Pozzato realizzata da Faina (5-22). Con i quattro punti conquistati Perugia sale a quota 42 in classifica, gli stessi di Olbia, che ha vinto solo 12-10 sul campo di Roma. Entrambe le squadre inseguono Alto Lazio, che primeggia a quota 52. Per Gubbio, invece, si tratta di un netto passo indietro rispetto all’ottima prestazione dell’andata, dove aveva messo alle corde Perugia e perso solo nel finale. La squadra di McDonell resta ferma a 37 punti e conserva comunque il quarto posto solitario, visto che Firenze dista 10 punti (27). I toscani ospiteranno proprio Perugia nel prossimo turno, che si giocherà domenica 22 febbraio alle 14.30.

INTERVISTE

Ruggero Renetti, Presidente Rugby Perugia: “Faccio i complimenti ai ragazzi per la prestazione e in generale per come hanno condotto la partita. Negli ultimi giorni la squadra ha lavorato davvero bene e i risultati si sono visti in campo. Non è stata una partita facile, anche per le condizioni del terreno di gioco, che ha rallentato diverse azioni”.

TABELLINO

RUGBY GUBBIO – RUGBY PERUGIA 5-22 (0-15)

GUBBIO: Tomassoli, Ghirelli, Fioriti, Romagnoli, Di Fiore, Smacchi, Estrada, Broqua, Urbanelli, Artuso, Van Rhyn, Capannelli, Giacomini, Pretotto, Fioriti. A disp.: Ferranti, Minelli, Nucciarelli, Fecchi, Neethling, Piobbichi, Lorenzi. All.: McDonnell

PERUGIA: Paoletti, Nataletti, Pozzato, Rossetti, Faina, Gioè, Bevagna F., Kruger, Sonini, Carcia, Baldoni, Beshiri, Caruso, Alunni Cardinali, Pettirossi. A disp.: Cardinali, Cossu, Falcioni, Peter Rios, Palugini, Natarangelo, Masilla. All.: Poloni – De Angelis.

METE: 14’ pt Faina (P) calcio, 20’ pt Paoletti (P) m. Faina trasf, 28’ pt Gioè, 10’ st m. Van Rhyn (G), 38’ st Pozzato (P) traf. Faina.

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