Bartoccini Fortinfissi, le giovani della B2 mettono al centro una Torre

E’ romana Viola Torre, la atleta del 2004 che insieme a Clara Zani farà parte del pacchetto delle centrali nella prossima ed ormai imminente stagione. E’ un mosaico composito quello che si sta allestendo per la squadra di B2 femminile nata dalla collaborazione tra Bartoccini Fortinfissi Perugia e School Volley Perugia. Atlete che arrivano in buona parte da regioni confinanti come Lazio e Toscana, ma l’importante è che alla fine arrivi la coesione del gruppo necessaria per sopravvivere in un girone difficile.

Viola Torre muove i suoi primi passi nella Giro Volley Roma, società che poi la vede crescere fino a poco mesi fa, quando si trasferisce a Perugia. Nell’ultima stagione gioca in serie C oltre che nei campionati di categoria under 17 ed under 19.

E’ emozionata per questo suo primo viaggio fuori dalla Capitale ed i suoi 185 centimetri potranno rivelarsi utili in posto tre. “Sono contentissima di iniziare il campionato e non vedo l’ora. La prima impressione che ho avuto della nuova squadra e degli allenatori è buona, l’ambiente mi sta piacendo molto. Anche se il mio vissuto pallavolistico è tutto sommato breve ritengo di essermi portata, dalla precedente esperienza, sicuramente valori etici importanti. La Giro Volley me li ha trasmessi negli anni così come il divertimento della pallavolo“.